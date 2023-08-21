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Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 21.08.2023
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05:14 21.08.2023 (обновлено: 05:16 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/ekvador-1891185901.html
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 21.08.2023
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:14
2023-08-21T05:16
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует национальный избирательный совет.Она набирает 33,28%. На втором месте бизнесмен и экс-депутат Даниэль Нобоа, которому все опросы общественного мнения прочили незначительную поддержку избирателей. У него 24,18% голосов.За Нобоа следует кандидат от партии "Строй" Кристиан Сурита, который заменил убитого на прошлой неделе кандидата Фернандо Вильявисенсьо. У Суриты 16,2% голосов.На четвертой позиции воевавший в разных горячих точках Ян Топич с 14,61% голосов.Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора

Луиса Гонсалес лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур

© Pixabay / PatoSanКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Pixabay / PatoSan
Кито, Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует национальный избирательный совет.
Она набирает 33,28%. На втором месте бизнесмен и экс-депутат Даниэль Нобоа, которому все опросы общественного мнения прочили незначительную поддержку избирателей. У него 24,18% голосов.
Сотрудники Национального избирательного совета во время подготовки к президентским выборам в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Процедура выборов президента Эквадора
Вчера, 01:29
За Нобоа следует кандидат от партии "Строй" Кристиан Сурита, который заменил убитого на прошлой неделе кандидата Фернандо Вильявисенсьо. У Суриты 16,2% голосов.
На четвертой позиции воевавший в разных горячих точках Ян Топич с 14,61% голосов.
Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
Полиция и работники службы экстренной помощи возле клиники, куда был доставлен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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