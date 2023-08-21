https://ria.ru/20230821/ekvador-1891185901.html

Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора

Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 21.08.2023

Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора

Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T05:14

2023-08-21T05:14

2023-08-21T05:16

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эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует национальный избирательный совет.Она набирает 33,28%. На втором месте бизнесмен и экс-депутат Даниэль Нобоа, которому все опросы общественного мнения прочили незначительную поддержку избирателей. У него 24,18% голосов.За Нобоа следует кандидат от партии "Строй" Кристиан Сурита, который заменил убитого на прошлой неделе кандидата Фернандо Вильявисенсьо. У Суриты 16,2% голосов.На четвертой позиции воевавший в разных горячих точках Ян Топич с 14,61% голосов.Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

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