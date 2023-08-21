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Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 21.08.2023
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:14
2023-08-21T05:14
2023-08-21T05:16
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует национальный избирательный совет.Она набирает 33,28%. На втором месте бизнесмен и экс-депутат Даниэль Нобоа, которому все опросы общественного мнения прочили незначительную поддержку избирателей. У него 24,18% голосов.За Нобоа следует кандидат от партии "Строй" Кристиан Сурита, который заменил убитого на прошлой неделе кандидата Фернандо Вильявисенсьо. У Суриты 16,2% голосов.На четвертой позиции воевавший в разных горячих точках Ян Топич с 14,61% голосов.Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
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в мире, эквадор
Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора
Луиса Гонсалес лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Луиса Гонсалес от левых сил лидирует на выборах президента Эквадора, но будет второй тур, следует из итогов подсчета 51,2% голосов, которые публикует национальный избирательный совет.
Она набирает 33,28%. На втором месте бизнесмен и экс-депутат Даниэль Нобоа, которому все опросы общественного мнения прочили незначительную поддержку избирателей. У него 24,18% голосов.
Процедура выборов президента Эквадора
За Нобоа следует кандидат от партии "Строй" Кристиан Сурита, который заменил убитого на прошлой неделе кандидата Фернандо Вильявисенсьо. У Суриты 16,2% голосов.
На четвертой позиции воевавший в разных горячих точках Ян Топич с 14,61% голосов.
Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
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