https://ria.ru/20230821/ekvador-1891182635.html

На выборах президента Эквадора завершилось голосование

На выборах президента Эквадора завершилось голосование - РИА Новости, 21.08.2023

На выборах президента Эквадора завершилось голосование

Завершилось голосование на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T03:25

2023-08-21T03:25

2023-08-21T03:25

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Эквадора. Избирательные участки открылись в 7 утра (15.00 мск) и проработали до 17.00 (01.00 мск). По данным национального избирательного совета, выборы проходили в спокойной обстановке. Ожидается, что первые результаты станут известны уже через полтора часа. Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября. Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

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эквадор

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