Рейтинг@Mail.ru
На выборах президента Эквадора завершилось голосование - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ekvador-1891182635.html
На выборах президента Эквадора завершилось голосование
На выборах президента Эквадора завершилось голосование - РИА Новости, 21.08.2023
На выборах президента Эквадора завершилось голосование
Завершилось голосование на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:25
2023-08-21T03:25
в мире
эквадор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Эквадора. Избирательные участки открылись в 7 утра (15.00 мск) и проработали до 17.00 (01.00 мск). По данным национального избирательного совета, выборы проходили в спокойной обстановке. Ожидается, что первые результаты станут известны уже через полтора часа. Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября. Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
https://ria.ru/20230816/strakh-1890472804.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_135:296:1785:1533_1920x0_80_0_0_d7f0d1ed398d370f49714bfb83100bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор
В мире, Эквадор
На выборах президента Эквадора завершилось голосование

На выборах президента Эквадора завершилось голосование

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Эквадора.
Избирательные участки открылись в 7 утра (15.00 мск) и проработали до 17.00 (01.00 мск).
Сотрудники Национального избирательного совета во время подготовки к президентским выборам в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Процедура выборов президента Эквадора
Вчера, 01:29
По данным национального избирательного совета, выборы проходили в спокойной обстановке.
Ожидается, что первые результаты станут известны уже через полтора часа.
Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.
Полиция и работники службы экстренной помощи возле клиники, куда был доставлен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Убийства политиков в Эквадоре посеяли страх, считает эксперт
16 августа, 18:42
 
В миреЭквадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала