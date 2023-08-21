https://ria.ru/20230821/ekvador-1891182635.html
На выборах президента Эквадора завершилось голосование
На выборах президента Эквадора завершилось голосование - РИА Новости, 21.08.2023
На выборах президента Эквадора завершилось голосование
Завершилось голосование на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T03:25
2023-08-21T03:25
2023-08-21T03:25
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Эквадора. Избирательные участки открылись в 7 утра (15.00 мск) и проработали до 17.00 (01.00 мск). По данным национального избирательного совета, выборы проходили в спокойной обстановке. Ожидается, что первые результаты станут известны уже через полтора часа. Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября. Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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в мире, эквадор
На выборах президента Эквадора завершилось голосование
На выборах президента Эквадора завершилось голосование
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Завершилось голосование на выборах президента Эквадора.
Избирательные участки открылись в 7 утра (15.00 мск) и проработали до 17.00 (01.00 мск).
Процедура выборов президента Эквадора
По данным национального избирательного совета, выборы проходили в спокойной обстановке.
Ожидается, что первые результаты станут известны уже через полтора часа.
Чтобы победить в первом туре, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если этого не произойдет, состоится второй тур. Он намечен на 15 октября.
Выборы прошли в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга своих сторонников.
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