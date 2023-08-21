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Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 21.08.2023 (обновлено: 10:49 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/donetsk-1891205594.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов
Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:55
2023-08-21T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) &lt;...&gt;. 09:25 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)", — говорится в публикации. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230821/osbtrel-1891199680.html
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петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Донецку пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Олег Гончаренко | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Олег Гончаренко
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Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <...>. 09:25 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)", — говорится в публикации.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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