https://ria.ru/20230821/donetsk-1891205594.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов - РИА Новости, 21.08.2023

Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:55

2023-08-21T09:55

2023-08-21T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) <...>. 09:25 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)", — говорится в публикации. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230821/osbtrel-1891199680.html

https://ria.ru/20230821/obstrely-1891176813.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика