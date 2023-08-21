https://ria.ru/20230821/donbass-1891211015.html
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.08.2023
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин
Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:31
2023-08-21T10:31
2023-08-21T10:31
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в ДНР, несмотря на проблемы, идет подготовка к отопительному сезону, "работы в активной фазе". "Увы, изношенность сети на каких-то участках достигает 80-90 процентов. В плане замены инфраструктуры развернуты работы… Отопительному сезону быть. Самый сложный отопительный сезон был прошлый, когда не было воды… В этом году, надеемся, справимся", - сказал Пушилин. Что касается обеспечения газом и электричеством, по словам врио главы ДНР, ситуация на порядок лучше, работы ведутся в графике.
https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин
Пушилин: в ДНР модернизируется коммунальная инфраструктура и меняют оборудование
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
.
По его словам, в ДНР, несмотря на проблемы, идет подготовка к отопительному сезону, "работы в активной фазе".
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"Увы, изношенность сети на каких-то участках достигает 80-90 процентов. В плане замены инфраструктуры развернуты работы… Отопительному сезону быть. Самый сложный отопительный сезон был прошлый, когда не было воды… В этом году, надеемся, справимся", - сказал Пушилин.
Что касается обеспечения газом и электричеством, по словам врио главы ДНР, ситуация на порядок лучше, работы ведутся в графике.
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