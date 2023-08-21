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В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.08.2023
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10:31 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/donbass-1891211015.html
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.08.2023
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин
Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:31
2023-08-21T10:31
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в ДНР, несмотря на проблемы, идет подготовка к отопительному сезону, "работы в активной фазе". "Увы, изношенность сети на каких-то участках достигает 80-90 процентов. В плане замены инфраструктуры развернуты работы… Отопительному сезону быть. Самый сложный отопительный сезон был прошлый, когда не было воды… В этом году, надеемся, справимся", - сказал Пушилин. Что касается обеспечения газом и электричеством, по словам врио главы ДНР, ситуация на порядок лучше, работы ведутся в графике.
https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин

Пушилин: в ДНР модернизируется коммунальная инфраструктура и меняют оборудование

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в ДНР, несмотря на проблемы, идет подготовка к отопительному сезону, "работы в активной фазе".
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"Увы, изношенность сети на каких-то участках достигает 80-90 процентов. В плане замены инфраструктуры развернуты работы… Отопительному сезону быть. Самый сложный отопительный сезон был прошлый, когда не было воды… В этом году, надеемся, справимся", - сказал Пушилин.
Что касается обеспечения газом и электричеством, по словам врио главы ДНР, ситуация на порядок лучше, работы ведутся в графике.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
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