https://ria.ru/20230821/donbass-1891211015.html

В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин

В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.08.2023

В ДНР активно готовятся к отопительному сезону, заявил Пушилин

Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:31

2023-08-21T10:31

2023-08-21T10:31

донецкая народная республика

денис пушилин

общество

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону в ДНР идет активно, на объекты коммунальной инфраструктуры меняют оборудование, изношенность которого порой достигает 80-90%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в ДНР, несмотря на проблемы, идет подготовка к отопительному сезону, "работы в активной фазе". "Увы, изношенность сети на каких-то участках достигает 80-90 процентов. В плане замены инфраструктуры развернуты работы… Отопительному сезону быть. Самый сложный отопительный сезон был прошлый, когда не было воды… В этом году, надеемся, справимся", - сказал Пушилин. Что касается обеспечения газом и электричеством, по словам врио главы ДНР, ситуация на порядок лучше, работы ведутся в графике.

https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, общество