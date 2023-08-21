https://ria.ru/20230821/bpla-1891400239.html

Спецоперация, 21 августа: в Подмосковье сбили два беспилотника

Спецоперация, 21 августа: в Подмосковье сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2023

Спецоперация, 21 августа: в Подмосковье сбили два беспилотника

О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и военной помощи Киеву от стран Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:05

2023-08-21T22:05

2023-08-21T23:02

специальная военная операция на украине

украина

россия

запорожская область

денис пушилин

сергей собянин

андрей воробьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и военной помощи Киеву от стран Запада — в материале РИА Новости.Обстановка в РоссииСредства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Подмосковье. Дрон упал в районе населенного пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Минобороны.В районе восьми часов утра средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Подмосковья. Из-за падения обломков дрона пострадали два человека, в трех домах оказались выбиты окна, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Губернатор также доложил о случившемся Владимиру Путину во время рабочей встречи.В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке подлета к столице силы ПВО сбили еще один летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Инцидент произошел примерно в 14:00. Позднее, около 16:00 российские ПВО обнаружили и перехватили очередной беспилотник ВСУ самолетного типа над Белгородской областью. Ущерба и пострадавших нет. В Калужской области также отразили атаку беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава региона Владислав Шапша. Силовики задержали в Ростовской области украинку, собиравшую сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Перед началом учебного года в образовательных учреждениях Белгорода ввели дополнительные меры безопасности. Речь идет о защите окон мешками с песком и бронированных пленках на стеклах, рассказал РИА Новости и.о. директора школы МАОУ "ЦО №1" Евгений Бабкин. Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина, где встретился с ранеными российскими бойцами, сообщил корреспондент РИА Новости. Артист также выступил перед солдатами и медперсоналом в актовом зале.Ход операцииМеждународная обстановкаВладимир Зеленский поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост. Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции заявлял, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, также обсуждался вопрос получения Киевом шведских Gripen. Ситуация на УкраинеСотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска. Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891288158.html

https://ria.ru/20230821/porazhenie-1891289626.html

https://ria.ru/20230821/zapad-1891357400.html

https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html

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украина, россия, запорожская область, денис пушилин, сергей собянин, андрей воробьев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины