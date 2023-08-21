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Спецоперация, 21 августа: в Подмосковье сбили два беспилотника
Спецоперация, 21 августа: в Подмосковье сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.08.2023
Спецоперация, 21 августа: в Подмосковье сбили два беспилотника
О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и военной помощи Киеву от стран Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T22:05
2023-08-21T22:05
2023-08-21T23:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
запорожская область
денис пушилин
сергей собянин
андрей воробьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и военной помощи Киеву от стран Запада — в материале РИА Новости.Обстановка в РоссииСредства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Подмосковье. Дрон упал в районе населенного пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Минобороны.В районе восьми часов утра средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Подмосковья. Из-за падения обломков дрона пострадали два человека, в трех домах оказались выбиты окна, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Губернатор также доложил о случившемся Владимиру Путину во время рабочей встречи.В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке подлета к столице силы ПВО сбили еще один летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Инцидент произошел примерно в 14:00. Позднее, около 16:00 российские ПВО обнаружили и перехватили очередной беспилотник ВСУ самолетного типа над Белгородской областью. Ущерба и пострадавших нет. В Калужской области также отразили атаку беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава региона Владислав Шапша. Силовики задержали в Ростовской области украинку, собиравшую сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Перед началом учебного года в образовательных учреждениях Белгорода ввели дополнительные меры безопасности. Речь идет о защите окон мешками с песком и бронированных пленках на стеклах, рассказал РИА Новости и.о. директора школы МАОУ "ЦО №1" Евгений Бабкин. Народный артист России, певец Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина, где встретился с ранеными российскими бойцами, сообщил корреспондент РИА Новости. Артист также выступил перед солдатами и медперсоналом в актовом зале.Ход операцииМеждународная обстановкаВладимир Зеленский поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост. Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции заявлял, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, также обсуждался вопрос получения Киевом шведских Gripen. Ситуация на УкраинеСотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска. Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891288158.html
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украина, россия, запорожская область, денис пушилин, сергей собянин, андрей воробьев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Запорожская область, Денис Пушилин, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и военной помощи Киеву от стран Запада — в материале РИА Новости.
Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Подмосковье. Дрон упал в районе населенного пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в Минобороны.
В районе восьми часов утра средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Подмосковья. Из-за падения обломков дрона пострадали два человека, в трех домах оказались выбиты окна, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Губернатор также доложил о случившемся Владимиру Путину
во время рабочей встречи.
Воробьев доложил Путину о сбитых беспилотниках
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке подлета к столице силы ПВО сбили еще один летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет.
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Инцидент произошел примерно в 14:00. Позднее, около 16:00 российские ПВО обнаружили и перехватили очередной беспилотник ВСУ самолетного типа над Белгородской областью. Ущерба и пострадавших нет.
В Калужской области также отразили атаку беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава региона Владислав Шапша
.
Силовики задержали в Ростовской области украинку, собиравшую сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении военной техники, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Перед началом учебного года в образовательных учреждениях Белгорода ввели дополнительные меры безопасности. Речь идет о защите окон мешками с песком и бронированных пленках на стеклах, рассказал РИА Новости и.о. директора школы МАОУ "ЦО №1" Евгений Бабкин.
Народный артист России, певец Григорий Лепс
вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным
посетил Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина, где встретился с ранеными российскими бойцами, сообщил корреспондент РИА Новости. Артист также выступил перед солдатами и медперсоналом в актовом зале.
Авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение ВСУ в 167 районах
- Ракетные подразделения группировки войск "Юг" нанесли удар по станции разгрузки Межевая, уничтожив три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств.
- Российские подразделения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета.
- Группировка войск "Юг" отразила три атаки ВСУ на Донецком направлении. Противника потерял до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 13 единиц техники.
- На Купянском направлении ВСУ потеряли до 160 военнослужащих.
- Разведчики из Тувы обеспечили захват украинского опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
- Российские мобилизованные из 71-го гвардейского мотострелкового полка рассказали, как сожгли из ручных противотанковых гранатометов американские боевые машины пехоты Bradley на Запорожском направлении в начале "контрнаступления" ВСУ в июне.
- Три группы украинских штурмовиков в составе 40 человек пытались прорвать минувшей ночью оборону севернее села Вербовое на Запорожском направлении. Противника удалось уничтожить, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
- Порядка трех опорных пунктов противника заняли российские подразделения на Авдеевском направлении в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он также рассказал, что украинские войска в последние дни несколько раз пытались продвигаться на флангах Артемовска.
- Активные боевые действия идут возле харьковского села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он также рассказал, что сейчас в регионе под контролем России находятся 33 населенных пункта.
Запад раздражен от суетливых визитов Зеленского, считают в Совфеде Владимир Зеленский
поблагодарил Данию
за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост.
Швеция
пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон
. Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции заявлял, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, также обсуждался вопрос получения Киевом шведских Gripen.
"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ
) вымогают деньги у родственников военнопленных, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена Виктор Раидин, мобилизованный из Красноярска
.
Украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
.
В Киеве заявили, что 82-я бригада ВСУ попала под авиаудары из-за публикаций