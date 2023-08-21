Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Центр "Моспром" с 28 августа по 15 сентября организует для промышленников столицы РФ бизнес-миссию с байерами из Ирана, мероприятие состоится в онлайн-формате, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
"Столичные компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Видя большой спрос на нашу продукцию у партнеров из-за рубежа, Центр "Моспром" проведет онлайн бизнес-миссию, в рамках которой пройдут переговоры между московскими производителями и байерами из Ирана. Предприятия впервые смогут наладить контакты с иранскими партнерами", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 6
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 6
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 6
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 6
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 6
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 6
Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 6
Он добавил, что данная бизнес-миссия нацелена на увеличение географии поставок товаров на иранский рынок, а также на реализацию совместных проектов.
По данным пресс-службы, в рамках бизнес-миссии свою продукцию смогут представить покупателям из Ирана различные компании: производители электрического оборудования, косметологической продукции, фирмы строительной и медицинской отраслей.
Одним из участником мероприятия станет фирма "Смарт-оптикс", которая занимается производством контактных линз. По словам гендиректора данной компании Максима Рябенко, в Иране отмечается достаточно высокий процент распространенности такого заболевания, как кератоконус. Оно ухудшает качество зрения пациентов, а также требует реабилитации.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, другая компания, которая примет участие в бизнес-миссии центра "Моспром", презентует системы записи и оповещения СПРУТ и СПРУТ-Информ. Они способны конкурировать с зарубежными производителями.
Сотрудники центра "Моспром" с 2019 года проводят работу по поддержке промышленного экспорта столичных предприятий. Для этого работниками проводится анализ рынков для московских производителей, также они изучают состояние отрасли и пр. Кроме того, для московских промышленников проводятся различные исследования, с помощью которых возможно определить эффективную стратегию попадания на рынки других государств. Кроме того, в центре помогают производителям Москвы искать контрагентов, также с проведением переговоров с возможными покупателями за рубежом.
Как отметили в пресс-службе, в прошлом году в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли партнеров на территориях Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.
Также экспортеры могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там на бесплатной основе возможно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и пр.