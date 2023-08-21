Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол
Посол: Россия считает объединение приоритетным направлением для дипломатии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Архивное фото
СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным направлением для дипломатии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
Как указал Бердыев, АТЭС выступает важным звеном в реализации "флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства", направленной на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации.
"Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать "общий знаменатель" и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала", - заявил дипломат.
Он также отметил, что Россия будет стремиться в рамках АТЭС "снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента".
"Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении", - подчеркнул Бердыев.