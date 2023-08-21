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Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
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08:25 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/ates-1891192824.html
Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол
Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023
Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол
Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:25
2023-08-21T08:25
россия
перу
южная корея
евразийский экономический союз
шос
брикс
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным направлением для дипломатии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Работа в АТЭС – одно из ключевых направлений российской многосторонней дипломатии, наряду с участием в "Группе двадцати", БРИКС, ШОС", - сообщил он. Как указал Бердыев, АТЭС выступает важным звеном в реализации "флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства", направленной на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации. "Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать "общий знаменатель" и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала", - заявил дипломат. Он также отметил, что Россия будет стремиться в рамках АТЭС "снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента". "Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении", - подчеркнул Бердыев.
https://ria.ru/20230821/dostup-1891190669.html
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россия, перу, южная корея, евразийский экономический союз, шос, брикс, в мире
Россия, Перу, Южная Корея, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС, В мире
Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол

Посол: Россия считает объединение приоритетным направлением для дипломатии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Архивное фото
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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным направлением для дипломатии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.
"Работа в АТЭС – одно из ключевых направлений российской многосторонней дипломатии, наряду с участием в "Группе двадцати", БРИКС, ШОС", - сообщил он.
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Как указал Бердыев, АТЭС выступает важным звеном в реализации "флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства", направленной на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации.
"Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать "общий знаменатель" и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала", - заявил дипломат.
Он также отметил, что Россия будет стремиться в рамках АТЭС "снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента".
"Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении", - подчеркнул Бердыев.
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