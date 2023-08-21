https://ria.ru/20230821/ates-1891192824.html

Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол

Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол - РИА Новости, 21.08.2023

Россия хочет убрать искусственные барьеры в АТЭС, заявил посол

Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:25

2023-08-21T08:25

2023-08-21T08:25

россия

перу

южная корея

евразийский экономический союз

шос

брикс

в мире

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СИЭТЛ, 21 авг - РИА Новости. Россия нацелена устранить все искусственные барьеры в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), считает объединение приоритетным направлением для дипломатии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. "Работа в АТЭС – одно из ключевых направлений российской многосторонней дипломатии, наряду с участием в "Группе двадцати", БРИКС, ШОС", - сообщил он. Как указал Бердыев, АТЭС выступает важным звеном в реализации "флагманской российской инициативы построения Большого Евразийского партнерства", направленной на образование открытого контура взаимосвязанности и активизацию экономической кооперации. "Впереди – председательство Перу и Южной Кореи. Мы уже установили предметный диалог с коллегами из Лимы, которые собираются искать "общий знаменатель" и ориентироваться на коллективные усилия в укреплении экономического и интеграционного потенциала", - заявил дипломат. Он также отметил, что Россия будет стремиться в рамках АТЭС "снять все необоснованные барьеры, выстроить эффективную бизнес-среду в масштабе всего континента". "Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать мощным локомотивом в продвижении на этом направлении", - подчеркнул Бердыев.

https://ria.ru/20230821/dostup-1891190669.html

https://ria.ru/20230821/sanktsii-1891187180.html

россия

перу

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, перу, южная корея, евразийский экономический союз, шос, брикс, в мире