https://ria.ru/20230821/aeroflot-1891202464.html

"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 21.08.2023

"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево

Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:43

2023-08-21T09:43

2023-08-21T11:01

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости/Прайм. Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание, сообщили РИА Новости в перевозчике. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно. "В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6.25 до 8.30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание", - сообщили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html

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Дарья Буймова

жуковский, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, домодедово (аэропорт), общество, новости - туризм