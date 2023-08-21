https://ria.ru/20230821/aeroflot-1891202464.html
"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 21.08.2023
"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево
Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:43
2023-08-21T09:43
2023-08-21T11:01
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости/Прайм. Ряд рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из-за закрытия утром московского аэропорта "Шереметьево" ушли на запасные аэродромы, некоторые будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание, сообщили РИА Новости в перевозчике. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, на 09.00 мск все они работают штатно. "В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6.25 до 8.30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будут выполнены с задержкой, авиакомпания скорректировала расписание", - сообщили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20230821/moskva-1891199002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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жуковский, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, домодедово (аэропорт), общество, новости - туризм
Жуковский, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Домодедово (аэропорт), Общество, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" предупредил о задержке некоторых рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" заявил о задержке рейсов в Шереметьево и корректировке расписания