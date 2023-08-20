https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html
Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы
Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.08.2023
Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы
Владимир Зеленский все еще считает, что играет в КВН, так прокомментировал в своем телеграм-канале его слова про готовность "обменять Белгород на членство в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:27
2023-08-20T22:27
2023-08-20T22:30
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский все еще считает, что играет в КВН, так прокомментировал в своем телеграм-канале его слова про готовность "обменять Белгород на членство в НАТО" депутат Госдумы Алексей Журавлев. Согласно видео в телеграм-канале Зеленского, на пресс-конференции в Дании в ответ на просьбу журналистки прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". "Придурок все еще считает, что играет в КВН. Когда его спрашивают, какими территориями Украина готова поступиться ради вступления в НАТО, Зеленский отвечает "Белгородом". Даже датская премьерша таких шуток не понимает", - написал он в своем телеграм-канале. На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "у него передозировка случилась".
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891162493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы
Журавлев назвал Зеленского придурком после слов об обмене Белгорода на НАТО