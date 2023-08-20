https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html

Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы

Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.08.2023

Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы

Владимир Зеленский все еще считает, что играет в КВН, так прокомментировал в своем телеграм-канале его слова про готовность "обменять Белгород на членство в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:27

2023-08-20T22:27

2023-08-20T22:30

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский все еще считает, что играет в КВН, так прокомментировал в своем телеграм-канале его слова про готовность "обменять Белгород на членство в НАТО" депутат Госдумы Алексей Журавлев. Согласно видео в телеграм-канале Зеленского, на пресс-конференции в Дании в ответ на просьбу журналистки прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО". "Придурок все еще считает, что играет в КВН. Когда его спрашивают, какими территориями Украина готова поступиться ради вступления в НАТО, Зеленский отвечает "Белгородом". Даже датская премьерша таких шуток не понимает", - написал он в своем телеграм-канале. На слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предположив, что "у него передозировка случилась".

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Екатерина Зайцева

в мире, белгород, украина, дания, алексей журавлев , владимир зеленский, нато, госдума рф, мария захарова