https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891147409.html

Зеленский прибыл в Данию

Зеленский прибыл в Данию - РИА Новости, 20.08.2023

Зеленский прибыл в Данию

Владимир Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента, на... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T18:42

2023-08-20T18:42

2023-08-20T18:49

украина

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сергей лавров

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нато

f-16

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента, на повестке вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. "Дания. Продолжаем работу по усилению Украины... Встречусь с госпожой премьер-министром Мэтте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что украинская сторона развивает сотрудничество в Данией в рамках достигнутых договоренностей в вопросе предоставления истребителей F-16. Ранее министерство иностранных дел королевства подтвердило согласие направить Украине истребители F-16, когда для этого будут созданы условия. Высокопоставленный представитель администрации США заявлял РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230820/istrebiteli-1891129680.html

https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html

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украина, россия, дания, сергей лавров, владимир зеленский, нато, f-16