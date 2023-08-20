СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями
Advance: НАТО может принудить Украину сдаться после провала контрнаступления
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намеком на то, что президента Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.
Он расценивает слова Йенссена как сигнал для Киева.
"На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России", — считает журналист.
По его словам, через два месяца с начала контрнаступления ВСУ вскрылась горькая правда. Украинцы оказались неспособны пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории.
Теперь это только вопрос времени, когда появятся новые "пробные шары" и намеки Зеленскому на то, что нужно сдаться, отметил Марьянович. Запад хочет таким образом закончить вооруженный конфликт, поскольку другого способа просто нет, заключил он.
Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он взял свои слова обратно.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
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