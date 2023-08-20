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СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 20.08.2023 (обновлено: 18:25 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891139250.html
СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями
СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями
Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намеком на то, что президента Владимира... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:13
2023-08-20T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намеком на то, что президента Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.Он расценивает слова Йенссена как сигнал для Киева."На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России", — считает журналист.По его словам, через два месяца с начала контрнаступления ВСУ вскрылась горькая правда. Украинцы оказались неспособны пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории.Теперь это только вопрос времени, когда появятся новые "пробные шары" и намеки Зеленскому на то, что нужно сдаться, отметил Марьянович. Запад хочет таким образом закончить вооруженный конфликт, поскольку другого способа просто нет, заключил он.Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он взял свои слова обратно.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями

Advance: НАТО может принудить Украину сдаться после провала контрнаступления

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намеком на то, что президента Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.
Он расценивает слова Йенссена как сигнал для Киева.
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"На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России", — считает журналист.
По его словам, через два месяца с начала контрнаступления ВСУ вскрылась горькая правда. Украинцы оказались неспособны пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории.
Теперь это только вопрос времени, когда появятся новые "пробные шары" и намеки Зеленскому на то, что нужно сдаться, отметил Марьянович. Запад хочет таким образом закончить вооруженный конфликт, поскольку другого способа просто нет, заключил он.
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Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он взял свои слова обратно.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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