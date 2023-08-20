https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891139250.html

СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями

СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями - РИА Новости, 20.08.2023

СМИ: НАТО посоветовала Зеленскому попрощаться с бывшими территориями

Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намеком на то, что президента Владимира... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T17:13

2023-08-20T17:13

2023-08-20T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может быть намеком на то, что президента Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.Он расценивает слова Йенссена как сигнал для Киева."На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России", — считает журналист.По его словам, через два месяца с начала контрнаступления ВСУ вскрылась горькая правда. Украинцы оказались неспособны пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории.Теперь это только вопрос времени, когда появятся новые "пробные шары" и намеки Зеленскому на то, что нужно сдаться, отметил Марьянович. Запад хочет таким образом закончить вооруженный конфликт, поскольку другого способа просто нет, заключил он.Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он взял свои слова обратно.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html

https://ria.ru/20230819/vsu-1891019144.html

https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины