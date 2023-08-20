https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html

Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка

Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка - РИА Новости, 20.08.2023

Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:40

2023-08-20T21:40

2023-08-20T22:46

белгород

владимир зеленский

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дания

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО". Своим мнением она поделилась в комментарии РИА Новости."Видимо, у него передозировка случилась", — предположила дипломат.Ранее в воскресенье глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале видео с пресс-конференции в Дании, где он провел встречу премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и вступление в альянс. В ответ на это он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО".Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891155948.html

https://ria.ru/20230820/plan-1891130683.html

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