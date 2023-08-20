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Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 20.08.2023 (обновлено: 22:46 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/zakharova-1891163774.html
Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка
Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка - РИА Новости, 20.08.2023
Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:40
2023-08-20T22:46
белгород
владимир зеленский
мария захарова
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО". Своим мнением она поделилась в комментарии РИА Новости."Видимо, у него передозировка случилась", — предположила дипломат.Ранее в воскресенье глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале видео с пресс-конференции в Дании, где он провел встречу премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и вступление в альянс. В ответ на это он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО".Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891155948.html
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белгород, владимир зеленский, мария захарова, в мире, украина, дания, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Белгород, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Захарова о словах Зеленского про Белгород: видимо, случилась передозировка

Захарова объяснила слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО передозировкой

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО". Своим мнением она поделилась в комментарии РИА Новости.
"Видимо, у него передозировка случилась", — предположила дипломат.
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Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
Вчера, 19:54
Ранее в воскресенье глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале видео с пресс-конференции в Дании, где он провел встречу премьер-министром, королевской семьей и представителями парламента. Одна из журналисток попросила Зеленского прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и вступление в альянс. В ответ на это он заявил, что Киев готов "обменять Белгород на членство в НАТО".

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа заявил, что Украина может вступить в военный блок в обмен на уступку территорий России. По его словам, сейчас ведется дискуссия о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи территорий уже поднимался. Позднее он взял свои слова обратно.

Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
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Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВ миреУкраинаДанияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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