https://ria.ru/20230820/vokzal-1891116761.html

Захарова прокомментировала атаку БПЛА на вокзал в Курске

Захарова прокомментировала атаку БПЛА на вокзал в Курске - РИА Новости, 20.08.2023

Захарова прокомментировала атаку БПЛА на вокзал в Курске

МИД РФ решительно осуждает атаку украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по общей РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:59

2023-08-20T13:59

2023-08-20T14:14

специальная военная операция на украине

курск

мария захарова

курская область

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. МИД РФ решительно осуждает атаку украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по общей истории, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Позднее он рассказал, что во время ЧП 50 человек были оперативно эвакуированы из здания вокзала, повреждения получили крыша, фасад, первая платформа, есть последствия и в зале ожидания и пешеходном тоннеле."Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении Захаровой.По ее мнению, "последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича так же, как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину, превратив ее в плацдарм очередного тщетного "дранг нах остен", став слепым орудием западной агрессии против Москвы"."Всё это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html

https://ria.ru/20230820/ataka-1891080360.html

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курск, мария захарова, курская область