https://ria.ru/20230820/vokzal-1891112662.html

Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме

Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме - РИА Новости, 20.08.2023

Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме

Вокзал Курска после атаки украинского беспилотника в настоящее время работает в штатном режиме, идут ремонтные работы, движение поездов по станции не... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:26

2023-08-20T13:26

2023-08-20T13:42

специальная военная операция на украине

курск

курская область

московская железная дорога

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891089218_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e88603df3adc245ef08db1cec2976ded.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вокзал Курска после атаки украинского беспилотника в настоящее время работает в штатном режиме, идут ремонтные работы, движение поездов по станции не прерывалось, следует из сообщения Московской железной дороги (филиал РЖД), опубликованного в Telegram-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Позднее он рассказал, что во время ЧП 50 человек были оперативно эвакуированы из здания вокзала, повреждения получили крыша, фасад, первая платформа, есть последствия и в зале ожидания и пешеходном тоннеле."В настоящее время вокзал Курска работает в штатном режиме. Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось", - говорится в сообщении МЖД.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, курская область, московская железная дорога, происшествия