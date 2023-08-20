https://ria.ru/20230820/vokzal-1891112662.html
Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме
Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме - РИА Новости, 20.08.2023
Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме
Вокзал Курска после атаки украинского беспилотника в настоящее время работает в штатном режиме, идут ремонтные работы, движение поездов по станции не... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:26
2023-08-20T13:26
2023-08-20T13:42
специальная военная операция на украине
курск
курская область
московская железная дорога
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вокзал Курска после атаки украинского беспилотника в настоящее время работает в штатном режиме, идут ремонтные работы, движение поездов по станции не прерывалось, следует из сообщения Московской железной дороги (филиал РЖД), опубликованного в Telegram-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Позднее он рассказал, что во время ЧП 50 человек были оперативно эвакуированы из здания вокзала, повреждения получили крыша, фасад, первая платформа, есть последствия и в зале ожидания и пешеходном тоннеле."В настоящее время вокзал Курска работает в штатном режиме. Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось", - говорится в сообщении МЖД.
https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html
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курск, курская область, московская железная дорога, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область, Московская железная дорога, Происшествия
Вокзал Курска после атаки украинского БПЛА работает в штатном режиме
МЖД: вокзал Курска после атаки украинского беспилотника работает штатно