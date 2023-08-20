https://ria.ru/20230820/verdikt-1891075616.html

"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского

"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского - РИА Новости, 20.08.2023

"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы и поддержки Украины с представителем шведского риксдага. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T02:13

2023-08-20T02:13

2023-08-20T02:13

в мире

украина

швеция

владимир зеленский

ульф кристерссон

евросоюз

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы и поддержки Украины с представителем шведского риксдага. "Никто тебя не защитит. Ты должен сдаться России", — прокомментировал اليماني الجديد."У Украины ноль мирных перспектив, пока Зеленский во главе. Он — коррумпированный диктатор", — высказался Joseph Pino."Вы не попадете в ЕС, вы ошибаетесь на каждом шагу", — написал Simon&Max(dog)."Ты не хочешь мира, ты просто заставляешь людей умирать", — отметил Ravi Gaur."Каково оно — ездить и клянчить все больше, чтобы купить кокаин и отмывать деньги?" — поинтересовался Zangief.В четверг президент Украины сообщил, что прибыл в Швецию с рабочим визитом. По его словам, задачи поездки заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html

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украина

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в мире, украина, швеция, владимир зеленский, ульф кристерссон, евросоюз