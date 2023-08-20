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"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского - РИА Новости, 20.08.2023
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02:13 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/verdikt-1891075616.html
"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского
"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского - РИА Новости, 20.08.2023
"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы и поддержки Украины с представителем шведского риксдага. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T02:13
2023-08-20T02:13
в мире
украина
швеция
владимир зеленский
ульф кристерссон
евросоюз
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы и поддержки Украины с представителем шведского риксдага. "Никто тебя не защитит. Ты должен сдаться России", — прокомментировал اليماني الجديد."У Украины ноль мирных перспектив, пока Зеленский во главе. Он — коррумпированный диктатор", — высказался Joseph Pino."Вы не попадете в ЕС, вы ошибаетесь на каждом шагу", — написал Simon&amp;Max(dog)."Ты не хочешь мира, ты просто заставляешь людей умирать", — отметил Ravi Gaur."Каково оно — ездить и клянчить все больше, чтобы купить кокаин и отмывать деньги?" — поинтересовался Zangief.В четверг президент Украины сообщил, что прибыл в Швецию с рабочим визитом. По его словам, задачи поездки заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1891067473.html
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в мире, украина, швеция, владимир зеленский, ульф кристерссон, евросоюз
В мире, Украина, Швеция, Владимир Зеленский, Ульф Кристерссон, Евросоюз

"Никто не защитит". В Сети вынесли вердикт по новому требованию Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского об обсуждении мирной формулы и поддержки Украины с представителем шведского риксдага.
«
"Никто тебя не защитит. Ты должен сдаться России", — прокомментировал اليماني الجديد.
"У Украины ноль мирных перспектив, пока Зеленский во главе. Он — коррумпированный диктатор", — высказался Joseph Pino.
"Вы не попадете в ЕС, вы ошибаетесь на каждом шагу", — написал Simon&Max(dog).
"Ты не хочешь мира, ты просто заставляешь людей умирать", — отметил Ravi Gaur.
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"Каково оно — ездить и клянчить все больше, чтобы купить кокаин и отмывать деньги?" — поинтересовался Zangief.
В четверг президент Украины сообщил, что прибыл в Швецию с рабочим визитом. По его словам, задачи поездки заключаются в усилении ВСУ, развитии двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса.
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В миреУкраинаШвецияВладимир ЗеленскийУльф КристерссонЕвросоюз
 
 
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