Глава Татарстана принял участие в праздновании Дня образования Венгрии
Минниханов прибыл на официальное мероприятие по случаю Дня образования Венгрии
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на официальное мероприятие по случаю Дня образования Венгрии, сообщает пресс-служба главы российского региона.
В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Минниханов по приглашению венгерской стороны находится в Будапеште для участия в праздничных мероприятиях. Кроме того, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, посетил XIX чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште.
"Рустам Минниханов прибыл на официальное мероприятие по случаю национального праздника Венгрии - дня образования государства. В офисе премьер-министра страны его встретил Виктор Орбан. В мероприятии также принимают участие президенты Азербайджана, Сербии, Киргизии, Турции, Туркменистана, Узбекистана, эмир Катара и другие", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе встречи главы Татарстана с премьером Венгрии стороны отметили, что их сотрудничество имеет давнюю историю. Минниханов отметил, что сотрудничество между Татарстаном и Венгрией развивается в рамках российско-венгерских отношений, несмотря на ситуацию в мире, эти отношения являются устойчивыми и дружественными. По итогам прошлого года татарстано-венгерский товарооборот вырос более чем в два раза и составил порядка 1 миллиарда долларов.
Первое межправительственное соглашение о сотрудничестве было подписано между Татарстаном и Венгрией в 1992 году. Помимо взаимодействия с крупными предприятиями, ведется сотрудничество по линии сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта.