https://ria.ru/20230820/vengriya-1891169730.html

Глава Татарстана принял участие в праздновании Дня образования Венгрии

Глава Татарстана принял участие в праздновании Дня образования Венгрии - РИА Новости, 20.08.2023

Глава Татарстана принял участие в праздновании Дня образования Венгрии

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на официальное мероприятие по случаю Дня образования Венгрии, сообщает пресс-служба главы российского региона. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:41

2023-08-20T22:41

2023-08-20T22:41

республика татарстан

венгрия

будапешт

азербайджан

рустам минниханов

виктор орбан

милорад додик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878599786_0:113:2931:1762_1920x0_80_0_0_d8f68c61d230a4393b53e6626465de40.jpg

КАЗАНЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на официальное мероприятие по случаю Дня образования Венгрии, сообщает пресс-служба главы российского региона. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства - День святого Иштвана. Минниханов по приглашению венгерской стороны находится в Будапеште для участия в праздничных мероприятиях. Кроме того, он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, посетил XIX чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште. "Рустам Минниханов прибыл на официальное мероприятие по случаю национального праздника Венгрии - дня образования государства. В офисе премьер-министра страны его встретил Виктор Орбан. В мероприятии также принимают участие президенты Азербайджана, Сербии, Киргизии, Турции, Туркменистана, Узбекистана, эмир Катара и другие", - говорится в сообщении. Ранее в ходе встречи главы Татарстана с премьером Венгрии стороны отметили, что их сотрудничество имеет давнюю историю. Минниханов отметил, что сотрудничество между Татарстаном и Венгрией развивается в рамках российско-венгерских отношений, несмотря на ситуацию в мире, эти отношения являются устойчивыми и дружественными. По итогам прошлого года татарстано-венгерский товарооборот вырос более чем в два раза и составил порядка 1 миллиарда долларов. Первое межправительственное соглашение о сотрудничестве было подписано между Татарстаном и Венгрией в 1992 году. Помимо взаимодействия с крупными предприятиями, ведется сотрудничество по линии сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта.

https://ria.ru/20230820/gaz-1891110223.html

венгрия

будапешт

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, будапешт, азербайджан, рустам минниханов, виктор орбан, милорад додик