https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129534.html

Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому

Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому - РИА Новости, 20.08.2023

Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому

Режим Зеленского не способен защитить Украину, а сам он стал диктатором, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:53

2023-08-20T15:53

2023-08-20T16:00

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олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Режим Зеленского не способен защитить Украину, а сам он стал диктатором, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Какая свобода, [президент Украины Владимир] Зеленский? Еще раз говорю - концлагерь", — сказал он.Политик добавил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение, контрнаступление давно захлебнулось, а в Верховный совет Украины "можно посадить шимпанзе", которые будут справляться с обязанностями ничуть не хуже занимающих там посты людей."На Украине уже диктатура", - добавил Соскин, напомнив о принятом Зеленским законе "О медиа", усиливающем контроль государства над СМИ и запрещающем позитивное освещение действий России.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.

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в мире, украина, россия, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube