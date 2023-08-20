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Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому - РИА Новости, 20.08.2023
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15:53 20.08.2023 (обновлено: 16:00 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129534.html
Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому
Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому - РИА Новости, 20.08.2023
Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому
Режим Зеленского не способен защитить Украину, а сам он стал диктатором, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:53
2023-08-20T16:00
в мире
украина
россия
олег соскин
вооруженные силы украины
youtube
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Режим Зеленского не способен защитить Украину, а сам он стал диктатором, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Какая свобода, [президент Украины Владимир] Зеленский? Еще раз говорю - концлагерь", — сказал он.Политик добавил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение, контрнаступление давно захлебнулось, а в Верховный совет Украины "можно посадить шимпанзе", которые будут справляться с обязанностями ничуть не хуже занимающих там посты людей."На Украине уже диктатура", - добавил Соскин, напомнив о принятом Зеленским законе "О медиа", усиливающем контроль государства над СМИ и запрещающем позитивное освещение действий России.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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в мире, украина, россия, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube
В мире, Украина, Россия, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube
Концлагерь. Экс-советник Кучмы резко обратился к Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может обеспечить безопасность Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Режим Зеленского не способен защитить Украину, а сам он стал диктатором, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Какая свобода, [президент Украины Владимир] Зеленский? Еще раз говорю - концлагерь", — сказал он.
Политик добавил, что ВСУ терпят сокрушительное поражение, контрнаступление давно захлебнулось, а в Верховный совет Украины "можно посадить шимпанзе", которые будут справляться с обязанностями ничуть не хуже занимающих там посты людей.
"На Украине уже диктатура", - добавил Соскин, напомнив о принятом Зеленским законе "О медиа", усиливающем контроль государства над СМИ и запрещающем позитивное освещение действий России.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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