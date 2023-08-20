https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129208.html

В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро

В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.08.2023

В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что он предложил депутатам бундестага заложить в бюджет пять миллиардов евро на ежегодную... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:49

2023-08-20T15:49

2023-08-20T15:49

в мире

украина

россия

германия

сергей лавров

кристиан линднер

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100246/09/1002460936_0:77:2046:1227_1920x0_80_0_0_9b8cf3eafebcc852abb535b24b2b0415.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что он предложил депутатам бундестага заложить в бюджет пять миллиардов евро на ежегодную военную поддержку Украины. "На следующий год я предложил депутатам, бундестага отвечающим за бюджет, запланировать на военную помощь Украине пять миллиардов евро в год", - сказал Линднер в ходе мероприятия в рамках дня открытого дверей правительства. Министр финансов подчеркнул, что решение по этому вопросу должны будут принять законодатели. По словам Линднера, Германия заинтересована в поддержке Украине по двум причинам: во-первых, дальнейшее ухудшение ситуации на Украине может привести к еще большему наплыву беженцев в страну; а во-вторых, потому что Украина якобы воюет за "мир и свободу" в Европе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889289465.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, кристиан линднер, нато