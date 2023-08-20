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В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.08.2023
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15:49 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/ukraina-1891129208.html
В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро
В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро - РИА Новости, 20.08.2023
В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что он предложил депутатам бундестага заложить в бюджет пять миллиардов евро на ежегодную... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:49
2023-08-20T15:49
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
кристиан линднер
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что он предложил депутатам бундестага заложить в бюджет пять миллиардов евро на ежегодную военную поддержку Украины. "На следующий год я предложил депутатам, бундестага отвечающим за бюджет, запланировать на военную помощь Украине пять миллиардов евро в год", - сказал Линднер в ходе мероприятия в рамках дня открытого дверей правительства. Министр финансов подчеркнул, что решение по этому вопросу должны будут принять законодатели. По словам Линднера, Германия заинтересована в поддержке Украине по двум причинам: во-первых, дальнейшее ухудшение ситуации на Украине может привести к еще большему наплыву беженцев в страну; а во-вторых, потому что Украина якобы воюет за "мир и свободу" в Европе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889289465.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, кристиан линднер, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Кристиан Линднер, НАТО
В ФРГ предлагают заложить на ежегодную помощь Украине пять миллиардов евро

В ФРГ предлагают закладывать на военную помощь Украине 5 миллиардов евро в год

© Фото : Peter KuleyМинистерство финансов ФРГ
Министерство финансов ФРГ - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Peter Kuley
Министерство финансов ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в воскресенье, что он предложил депутатам бундестага заложить в бюджет пять миллиардов евро на ежегодную военную поддержку Украины.
"На следующий год я предложил депутатам, бундестага отвечающим за бюджет, запланировать на военную помощь Украине пять миллиардов евро в год", - сказал Линднер в ходе мероприятия в рамках дня открытого дверей правительства.
Министр финансов подчеркнул, что решение по этому вопросу должны будут принять законодатели.
По словам Линднера, Германия заинтересована в поддержке Украине по двум причинам: во-первых, дальнейшее ухудшение ситуации на Украине может привести к еще большему наплыву беженцев в страну; а во-вторых, потому что Украина якобы воюет за "мир и свободу" в Европе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Pенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине
10 августа, 14:44
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровКристиан ЛинднерНАТО
 
 
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