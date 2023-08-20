В Киеве дроны назвали способом компенсировать нехватку авиации
Советник Минобороны Сак назвал дроны способом восполнить отсутствие у Киева F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон в пригороде Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Советник министра обороны Украины Юрик Сак заявил американской газете Washington Post, что у Киева нет истребителей F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации.
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"У нас пока нет самолетов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации", - заявил Сак.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.