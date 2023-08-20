https://ria.ru/20230820/ukraina-1891095437.html

В Киеве дроны назвали способом компенсировать нехватку авиации

В Киеве дроны назвали способом компенсировать нехватку авиации - РИА Новости, 20.08.2023

В Киеве дроны назвали способом компенсировать нехватку авиации

Советник министра обороны Украины Юрик Сак заявил американской газете Washington Post, что у Киева нет истребителей F-16, поэтому приходится искать способ... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:30

2023-08-20T10:30

2023-08-20T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

f-16

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Советник министра обороны Украины Юрик Сак заявил американской газете Washington Post, что у Киева нет истребителей F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации. "У нас пока нет самолетов F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие, и беспилотники в какой-то мере восполняют нехватку авиации", - заявил Сак. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, f-16, вооруженные силы украины