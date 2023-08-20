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"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран - РИА Новости, 20.08.2023
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Туризм
 
05:00 20.08.2023 (обновлено: 10:25 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/turisty-1891079739.html
"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран
"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран - РИА Новости, 20.08.2023
"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран
Европейцы пришли в ужас из-за выходок американских и британских туристов. Об этом говорится в репортаже CBS News. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T05:00
2023-08-20T10:25
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Европейцы пришли в ужас из-за выходок американских и британских туристов. Об этом говорится в репортаже CBS News.Ведущая Дана Джейкобсон рассказала, что по всему европейскому континенту фиксируют череду различных инцидентов. Так, двое пьяных американцев не покинули Эйфелеву башню до закрытия и провели там ночь. Всего несколько дней спустя еще один мужчина забрался на самый верх башни и спрыгнул с нее с парашютом, добавила она."Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе", — заявил корреспондент Крис Ливсей, находящийся в Риме.Он рассказал о случае, когда британский турист выцарапал свое имя на стенах Колизея, шокируя очевидцев."В Венеции еще один гость из Великобритании, не обращая внимания на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — добавил Ливсей.В репортаже говорится, что в Испании местные жители вывесили на пляжах знаки, предупреждающие о несуществующих угрозах, чтобы отпугнуть туристов.В свою очередь, министр туризма Италии Даниела Сантанке призвала европейские правительства закрутить гайки в отношении буйных иностранцев и предложила обязать вандалов оплачивать испорченное культурное наследие.
https://ria.ru/20230819/restorany-1890901322.html
https://ria.ru/20230819/puteshestviya-1890691897.html
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"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран

CBS News: европейцы сравнили туристов из США и Британии с паршивыми овцами

© AP Photo / Gregorio BorgiaФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Фонтан Треви в Риме. Архивное фото
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Европейцы пришли в ужас из-за выходок американских и британских туристов. Об этом говорится в репортаже CBS News.
Ведущая Дана Джейкобсон рассказала, что по всему европейскому континенту фиксируют череду различных инцидентов. Так, двое пьяных американцев не покинули Эйфелеву башню до закрытия и провели там ночь. Всего несколько дней спустя еще один мужчина забрался на самый верх башни и спрыгнул с нее с парашютом, добавила она.
«
"Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе", — заявил корреспондент Крис Ливсей, находящийся в Риме.
Он рассказал о случае, когда британский турист выцарапал свое имя на стенах Колизея, шокируя очевидцев.
Венеции еще один гость из Великобритании, не обращая внимания на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — добавил Ливсей.
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В репортаже говорится, что в Испании местные жители вывесили на пляжах знаки, предупреждающие о несуществующих угрозах, чтобы отпугнуть туристов.
В свою очередь, министр туризма Италии Даниела Сантанке призвала европейские правительства закрутить гайки в отношении буйных иностранцев и предложила обязать вандалов оплачивать испорченное культурное наследие.
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