https://ria.ru/20230820/turisty-1891079739.html

"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран

"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран - РИА Новости, 20.08.2023

"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран

Европейцы пришли в ужас из-за выходок американских и британских туристов. Об этом говорится в репортаже CBS News. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T05:00

2023-08-20T05:00

2023-08-20T10:25

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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Европейцы пришли в ужас из-за выходок американских и британских туристов. Об этом говорится в репортаже CBS News.Ведущая Дана Джейкобсон рассказала, что по всему европейскому континенту фиксируют череду различных инцидентов. Так, двое пьяных американцев не покинули Эйфелеву башню до закрытия и провели там ночь. Всего несколько дней спустя еще один мужчина забрался на самый верх башни и спрыгнул с нее с парашютом, добавила она."Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе", — заявил корреспондент Крис Ливсей, находящийся в Риме.Он рассказал о случае, когда британский турист выцарапал свое имя на стенах Колизея, шокируя очевидцев."В Венеции еще один гость из Великобритании, не обращая внимания на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — добавил Ливсей.В репортаже говорится, что в Испании местные жители вывесили на пляжах знаки, предупреждающие о несуществующих угрозах, чтобы отпугнуть туристов.В свою очередь, министр туризма Италии Даниела Сантанке призвала европейские правительства закрутить гайки в отношении буйных иностранцев и предложила обязать вандалов оплачивать испорченное культурное наследие.

https://ria.ru/20230819/restorany-1890901322.html

https://ria.ru/20230819/puteshestviya-1890691897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, европа, сша, великобритания, рим, венеция, италия, франция, париж, эйфелева башня, испания