"Паршивые овцы". Европейцев шокировали туристы из двух стран
CBS News: европейцы сравнили туристов из США и Британии с паршивыми овцами
© AP Photo / Gregorio BorgiaФонтан Треви в Риме
© AP Photo / Gregorio Borgia
Фонтан Треви в Риме. Архивное фото
МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Европейцы пришли в ужас из-за выходок американских и британских туристов. Об этом говорится в репортаже CBS News.
Ведущая Дана Джейкобсон рассказала, что по всему европейскому континенту фиксируют череду различных инцидентов. Так, двое пьяных американцев не покинули Эйфелеву башню до закрытия и провели там ночь. Всего несколько дней спустя еще один мужчина забрался на самый верх башни и спрыгнул с нее с парашютом, добавила она.
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"Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе", — заявил корреспондент Крис Ливсей, находящийся в Риме.
Он рассказал о случае, когда британский турист выцарапал свое имя на стенах Колизея, шокируя очевидцев.
"В Венеции еще один гость из Великобритании, не обращая внимания на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — добавил Ливсей.
В репортаже говорится, что в Испании местные жители вывесили на пляжах знаки, предупреждающие о несуществующих угрозах, чтобы отпугнуть туристов.
В свою очередь, министр туризма Италии Даниела Сантанке призвала европейские правительства закрутить гайки в отношении буйных иностранцев и предложила обязать вандалов оплачивать испорченное культурное наследие.