https://ria.ru/20230820/trevoga-1891106318.html

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.08.2023

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:12

2023-08-20T12:12

2023-08-20T12:12

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога прозвучала в подконтрольных Киеву районах Запорожской области в 11.26 (совпадает с мск), в Сумской области - в 11.52. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230820/povrezhdenie-1891098515.html

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в мире, сумская область, украина