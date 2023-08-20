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Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023
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16:10 20.08.2023 (обновлено: 16:26 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/transport-1891132469.html
Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды
Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023
Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды
Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:10
2023-08-20T16:26
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды

Дептранс Москвы предупредил о задержке наземного транспорта из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтобус едет по выделенной полосе
Автобус едет по выделенной полосе - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автобус едет по выделенной полосе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.
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