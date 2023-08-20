https://ria.ru/20230820/transport-1891132469.html

Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды

Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023

Дептранс Москвы предупредил о возможной задержке транспорта из-за непогоды

Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:10

2023-08-20T16:10

2023-08-20T16:26

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863840521_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_fcbae159709a8794dd7a29901b3b106f.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили быть внимательными и слушать объявления водителей.

https://ria.ru/20230820/pogoda-1891103165.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, департамент транспорта г. москвы