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Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 20.08.2023 (обновлено: 14:33 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891119127.html
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:19
2023-08-20T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
николаевская область
константиновка
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "В районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
николаевская область
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безопасность, вооруженные силы украины, николаевская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Константиновка
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили под Очаковым в Николаевской области склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"В районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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