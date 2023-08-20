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Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ
Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:19
2023-08-20T14:19
2023-08-20T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
николаевская область
константиновка
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинских войск в Николаевской области, сообщили в сводке Минобороны РФ. "В районе города Очаков Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, николаевская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Константиновка
Российские военные уничтожили в районе Очакова склад боеприпасов ВСУ
ВС РФ уничтожили под Очаковым в Николаевской области склад боеприпасов ВСУ