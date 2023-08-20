Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 20.08.2023 (обновлено: 12:53 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/soglashenie-1891085951.html
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом
На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:19
2023-08-20T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal. &quot;Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы&quot;, — говорится в статье.При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности". Причина заключается в ограниченной поддержке со стороны ключевых союзников, опасающихся излишних "затрат и рисков". В пример как неуверенные партнеры Киева приводятся США и Германия. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вступать в какие-либо переговоры. При этом, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока что никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет, и для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. А мирное урегулирование, по словам представителя Кремля, возможно только при условии учета новых реалий, и здесь все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230817/zayavlenie-1890679890.html
https://ria.ru/20230813/mir-1889767973.html
россия
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, США
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом

WSJ: Запад прорабатывает не устраивающие Россию и Украину мирные планы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
«

"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — говорится в статье.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В Совфеде отреагировали на слова генсека НАТО об условиях мира на Украине
17 августа, 17:46
При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности". Причина заключается в ограниченной поддержке со стороны ключевых союзников, опасающихся излишних "затрат и рисков". В пример как неуверенные партнеры Киева приводятся США и Германия.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вступать в какие-либо переговоры. При этом, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока что никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет, и для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. А мирное урегулирование, по словам представителя Кремля, возможно только при условии учета новых реалий, и здесь все требования Москвы прекрасно известны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
"Украина в прошлом". Зеленскому назвали условия для достижения мира
13 августа, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала