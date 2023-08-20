https://ria.ru/20230820/soglashenie-1891085951.html
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом - РИА Новости, 20.08.2023
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом
На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:19
2023-08-20T08:19
2023-08-20T12:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев. Об этом пишет газета Wall Street Journal. "Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", — говорится в статье.При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности". Причина заключается в ограниченной поддержке со стороны ключевых союзников, опасающихся излишних "затрат и рисков". В пример как неуверенные партнеры Киева приводятся США и Германия. В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вступать в какие-либо переговоры. При этом, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока что никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет, и для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем. А мирное урегулирование, по словам представителя Кремля, возможно только при условии учета новых реалий, и здесь все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230817/zayavlenie-1890679890.html
https://ria.ru/20230813/mir-1889767973.html
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в мире, россия, украина, европа, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, США
СМИ рассказали о мирных соглашениях по Украине, разрабатываемых Западом
WSJ: Запад прорабатывает не устраивающие Россию и Украину мирные планы