https://ria.ru/20230820/siriya-1891165547.html
В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35
В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 20.08.2023
В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35
Истребитель F-35 "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом замруководителя центра по примирению враждующих... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:04
2023-08-20T22:04
2023-08-20T22:27
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эт-танф
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сирия
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f-35
су-35
f-16
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Истребитель F-35 "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом замруководителя центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге."Девятнадцатого августа, с 11:55 до 12:03 в районе Эт-Танф на высоте около девяти тысяч метров произошло опасное сближение истребителя F-35 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", — говорится в заявлении.Как отметил Кулить, российские летчики показали высокий профессионализм и вовремя предприняли меры для предотвращения столкновения. "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", — подчеркнул военный.Кроме того, "коалиция" за сутки 16 раз нарушила протокол деконфликтации. Речь идет о несогласованных с российской стороной запусках беспилотников, пояснил он.Помимо этого, три пары истребителей F-35, три пары F-16, два самолета "Рафаль" и два многоцелевых беспилотных летательных аппарата MQ-1C "коалиции" совершили за сутки 16 нарушений, резюмировал Кулить.
https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, f-35, су-35, f-16
В мире, Эт-Танф, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, F-35, Су-35, F-16
В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35
ЦПВС: истребитель F-35 коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС России в Сирии
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Истребитель F-35 "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом замруководителя центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге.
"Девятнадцатого августа, с 11:55 до 12:03 в районе Эт-Танф на высоте около девяти тысяч метров произошло опасное сближение истребителя F-35 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России
, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", — говорится в заявлении.
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Как отметил Кулить, российские летчики показали высокий профессионализм и вовремя предприняли меры для предотвращения столкновения.
"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", — подчеркнул военный.
Кроме того, "коалиция" за сутки 16 раз нарушила протокол деконфликтации. Речь идет о несогласованных с российской стороной запусках беспилотников, пояснил он.
Помимо этого, три пары истребителей F-35, три пары F-16, два самолета "Рафаль" и два многоцелевых беспилотных летательных аппарата MQ-1C "коалиции" совершили за сутки 16 нарушений, резюмировал Кулить.
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