https://ria.ru/20230820/siriya-1891165547.html

В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35

В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 20.08.2023

В Сирии истребитель F-35 опасно сблизился с российским Су-35

Истребитель F-35 "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом замруководителя центра по примирению враждующих... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:04

2023-08-20T22:04

2023-08-20T22:27

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f-16

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Истребитель F-35 "коалиции" опасно сблизился с российским самолетом Су-35 в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом замруководителя центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил на брифинге."Девятнадцатого августа, с 11:55 до 12:03 в районе Эт-Танф на высоте около девяти тысяч метров произошло опасное сближение истребителя F-35 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии", — говорится в заявлении.Как отметил Кулить, российские летчики показали высокий профессионализм и вовремя предприняли меры для предотвращения столкновения. "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", — подчеркнул военный.Кроме того, "коалиция" за сутки 16 раз нарушила протокол деконфликтации. Речь идет о несогласованных с российской стороной запусках беспилотников, пояснил он.Помимо этого, три пары истребителей F-35, три пары F-16, два самолета "Рафаль" и два многоцелевых беспилотных летательных аппарата MQ-1C "коалиции" совершили за сутки 16 нарушений, резюмировал Кулить.

https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html

https://ria.ru/20230811/navedenie-1889644189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, f-35, су-35, f-16