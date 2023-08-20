Рютте не уточнил количество истребителей F-16 для Киева, пишут СМИ
Рейтер: Рютте не уточнил количество F-16, которые Нидерланды поставят Киеву
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине, в запасе у Амстердама 42 самолета, передает Рейтер.
"Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Рютте.
Как отмечает агентство, на данный момент Нидерланды располагают 24 истребителями F-16, которые будут сняты с вооружения к середине 2024 года, еще 18 самолетов выставлены на продажу.
Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что на встрече с Рютте стороны договорились о поставке украинской армии 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров, в дальнейшем поставки будут увеличены.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.