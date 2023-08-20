https://ria.ru/20230820/rakety-1891080765.html
Для противотанкового комплекса "Хризантема" доработали ракету
Для противотанкового комплекса "Хризантема" доработали ракету - РИА Новости, 20.08.2023
Для противотанкового комплекса "Хризантема" доработали ракету
Для российского самоходного противотанкового комплекса "Хризантема-С" доработали бортовую электронику ракет. Об этом РИА Новости рассказали в холдинге... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T06:03
2023-08-20T06:03
2023-08-20T12:04
новое оружие россии
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для российского самоходного противотанкового комплекса "Хризантема-С" доработали бортовую электронику ракет. Об этом РИА Новости рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".Там пояснили, что сейчас входящее в холдинг Конструкторское бюро машиностроения и еще три предприятия кооперации в инициативном порядке работают над повышением надежности и эксплуатационных характеристик "Хризантемы-С". "Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлен переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов", — сказал собеседник агентства. Кроме того, для боевой машины модернизировали контрольно-проверочную аппаратуру.Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" разработали в коломенском КБ машиностроения. Его выпуском занимается Саратовский агрегатный завод. "Хризантема-С" предназначена для уничтожения танков (в том числе оснащенных динамической защитой), БМП и других легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы (в том числе в укрытиях и на открытых площадках). "Хризантема-С", установленная на базе БМП-3, оснащена двумя пусковыми установками. Она может вести стрельбу сразу по двум целям с вероятностью попадания 0,9. Как показали расчеты, подтвержденные испытаниями, подразделение из трех боевых машин, оснащенных "Хризантемой-С", в любое время суток при любых погодных условиях и даже при наличии дымовой завесы способно отразить атаки 15 современных танков с их последующим уничтожением.
https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html
https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3
Для противотанкового комплекса "Хризантема" доработали ракету
"Ростех": для противотанкового комплекса "Хризантема-С" доработали ракету
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Для российского самоходного противотанкового комплекса "Хризантема-С" доработали бортовую электронику ракет. Об этом РИА Новости рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
Там пояснили, что сейчас входящее в холдинг Конструкторское бюро машиностроения и еще три предприятия кооперации в инициативном порядке работают над повышением надежности и эксплуатационных характеристик "Хризантемы-С".
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"Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлен переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, для боевой машины модернизировали контрольно-проверочную аппаратуру.
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С" разработали в коломенском КБ машиностроения. Его выпуском занимается Саратовский агрегатный завод. "Хризантема-С" предназначена для уничтожения танков (в том числе оснащенных динамической защитой), БМП и других легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы (в том числе в укрытиях и на открытых площадках).
"Хризантема-С", установленная на базе БМП-3, оснащена двумя пусковыми установками. Она может вести стрельбу сразу по двум целям с вероятностью попадания 0,9. Как показали расчеты, подтвержденные испытаниями, подразделение из трех боевых машин, оснащенных "Хризантемой-С", в любое время суток при любых погодных условиях и даже при наличии дымовой завесы способно отразить атаки 15 современных танков с их последующим уничтожением.
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