https://ria.ru/20230820/raketa-1891089877.html

На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"

На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 20.08.2023

На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"

Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-24", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T09:14

2023-08-20T09:14

2023-08-20T09:19

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-24", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос" в Telegram-канале. "Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте!" - говорится в сообщении. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, а также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, одежду и продукты для экипажа. В понедельник, 21 августа, от МКС отстыкуется корабль "Прогресс МС-22". Он освободит модуль "Звезда" для нового грузовика и будет затоплен в несудоходной части Тихого океана. Запуск "Прогресса МС-24" запланирован на 23 августа в 4.08 мск.

https://ria.ru/20230820/luna-1891077100.html

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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, россия