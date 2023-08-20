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На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 20.08.2023
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09:14 20.08.2023 (обновлено: 09:19 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/raketa-1891089877.html
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс" - РИА Новости, 20.08.2023
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-24", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:14
2023-08-20T09:19
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-24", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос" в Telegram-канале. "Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте!" - говорится в сообщении. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, а также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, одежду и продукты для экипажа. В понедельник, 21 августа, от МКС отстыкуется корабль "Прогресс МС-22". Он освободит модуль "Звезда" для нового грузовика и будет затоплен в несудоходной части Тихого океана. Запуск "Прогресса МС-24" запланирован на 23 августа в 4.08 мск.
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Россия
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"

На Байконуре установили на старт ракету "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс"

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/ TelegramНа Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком Прогресс - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/ Telegram
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции грузовик "Прогресс МС-24", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос" в Telegram-канале.
"Ракета "Союз" с "Прогрессом" на старте!" - говорится в сообщении.
Корабль доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, в том числе 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, а также более 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, одежду и продукты для экипажа.
В понедельник, 21 августа, от МКС отстыкуется корабль "Прогресс МС-22". Он освободит модуль "Звезда" для нового грузовика и будет затоплен в несудоходной части Тихого океана.
Запуск "Прогресса МС-24" запланирован на 23 августа в 4.08 мск.
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