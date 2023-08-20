https://ria.ru/20230820/pvo-1891123883.html

На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей - РИА Новости, 20.08.2023

На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей

Система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:00

2023-08-20T15:00

2023-08-20T15:43

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

безопасность

белгородский район

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 12 целей на подлете к городу", — написал он.Данные о возможных последствиях на земле уточняются, добавил глава региона.Информацию об очередной попытке киевского режима атаковать российский регион подтвердили в министерстве обороны. Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением БПЛА. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, вячеслав гладков, безопасность, белгородский район, белгородская область