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На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 20.08.2023 (обновлено: 15:43 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/pvo-1891123883.html
На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей - РИА Новости, 20.08.2023
На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей
Система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:00
2023-08-20T15:43
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
безопасность
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 12 целей на подлете к городу", — написал он.Данные о возможных последствиях на земле уточняются, добавил глава региона.Информацию об очередной попытке киевского режима атаковать российский регион подтвердили в министерстве обороны. Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением БПЛА. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html
белгород
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белгород, вячеслав гладков, безопасность, белгородский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность, Белгородский район, Белгородская область
На подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей

Гладков: ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 12 целей на подлете к городу", — написал он.
Данные о возможных последствиях на земле уточняются, добавил глава региона.
Информацию об очередной попытке киевского режима атаковать российский регион подтвердили в министерстве обороны.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением БПЛА. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБезопасностьБелгородский районБелгородская область
 
 
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