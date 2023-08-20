https://ria.ru/20230820/pvo-1891121913.html

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:31

2023-08-20T14:31

2023-08-20T14:31

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены двадцать три украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации был уничтожен 461 украинский военный самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20230820/ataki-1891119247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность