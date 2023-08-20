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Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/pvo-1891121913.html
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:31
2023-08-20T14:31
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены двадцать три украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации был уничтожен 461 украинский военный самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20230820/ataki-1891119247.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона и три снаряда РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также сбита противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены двадцать три украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Всего с начала спецоперации был уничтожен 461 украинский военный самолет, 246 вертолетов, 5877 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11409 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5951 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 12334 единицы специальной военной автомобильной техники
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