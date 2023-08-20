https://ria.ru/20230820/pozhar-1891140010.html
В Подольске потушили пожар на складе Ozon
В Подольске потушили пожар на складе Ozon - РИА Новости, 20.08.2023
В Подольске потушили пожар на складе Ozon
Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:19
2023-08-20T17:19
2023-08-20T17:19
происшествия
подольск
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Ранее в главке МЧС РФ сообщали РИА Новости о пожаре на площади 375 квадратных метров на складе Ozon в подмосковном Подольске, горела продукция в коробках на стеллажах. В ведомстве также информировали о ликвидации открытого горения. "В 16.50 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Ozon, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске потушили пожар на складе Ozon
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе Ozon в Подольске