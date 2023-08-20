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В кубанской станице потушили пожар на складе
В кубанской станице потушили пожар на складе - РИА Новости, 20.08.2023
В кубанской станице потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:10
2023-08-20T14:10
2023-08-20T15:08
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее в ведомстве информировали, что пожар произошел на складе, огонь распространился на площади 200 квадратных метров, первые подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск). В 12.02 на площади 500 квадратных метров ликвидировали открытое горение. "В 13.16 ликвидация пожара. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
В кубанской станице потушили пожар на складе
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в станице Старокорсунская на Кубани