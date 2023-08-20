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В кубанской станице потушили пожар на складе - РИА Новости, 20.08.2023
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14:10 20.08.2023 (обновлено: 15:08 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891117578.html
В кубанской станице потушили пожар на складе
В кубанской станице потушили пожар на складе - РИА Новости, 20.08.2023
В кубанской станице потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:10
2023-08-20T15:08
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее в ведомстве информировали, что пожар произошел на складе, огонь распространился на площади 200 квадратных метров, первые подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск). В 12.02 на площади 500 квадратных метров ликвидировали открытое горение. "В 13.16 ликвидация пожара. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
В кубанской станице потушили пожар на складе

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в станице Старокорсунская на Кубани

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюТушение пожара на складе в станице Старокорсунская на Кубани
Тушение пожара на складе в станице Старокорсунская на Кубани - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Тушение пожара на складе в станице Старокорсунская на Кубани
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ранее в ведомстве информировали, что пожар произошел на складе, огонь распространился на площади 200 квадратных метров, первые подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск). В 12.02 на площади 500 квадратных метров ликвидировали открытое горение.
"В 13.16 ликвидация пожара. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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