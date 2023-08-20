https://ria.ru/20230820/pozhar-1891117578.html

В кубанской станице потушили пожар на складе

В кубанской станице потушили пожар на складе - РИА Новости, 20.08.2023

В кубанской станице потушили пожар на складе

Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:10

2023-08-20T14:10

2023-08-20T15:08

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе в кубанской станице Старокорсунская на площади 500 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее в ведомстве информировали, что пожар произошел на складе, огонь распространился на площади 200 квадратных метров, первые подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск). В 12.02 на площади 500 квадратных метров ликвидировали открытое горение. "В 13.16 ликвидация пожара. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

россия

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край