https://ria.ru/20230820/pozhar-1891106762.html

В Подольске ликвидировали открытое горение на складе Ozon

В Подольске ликвидировали открытое горение на складе Ozon - РИА Новости, 20.08.2023

В Подольске ликвидировали открытое горение на складе Ozon

Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T12:15

2023-08-20T12:15

2023-08-20T12:15

происшествия

подольск

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891096520_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_11d99889b89258f26b7712c47bd587db.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе Ozon в подмосковном Подольске ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "11.48 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что продукция в коробках на стеллажах склада Ozon горит на площади 375 квадратных метров.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, подольск, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)