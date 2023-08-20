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Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2023
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11:52 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891104126.html
Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье
Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2023
Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье
Блок склада Ozon, расположенный в Подмосковье, где произошел пожар, не эксплуатировался, там не хранились товары, при этом угрозы для других блоков нет,... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:52
2023-08-20T11:52
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Блок склада Ozon, расположенный в Подмосковье, где произошел пожар, не эксплуатировался, там не хранились товары, при этом угрозы для других блоков нет, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. Ранее в воскресенье в региональном главке МЧС РФ заявили агентству, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске. Уточнялось, что горит продукция в коробках на стеллажах. Позднее сообщалось, что возгорание локализовано на 500 "квадратах". "Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно (деревня в городском округе Подольск – ред.). Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился", - сообщили в компании. Там также подчеркнули, что пожар был локализован экстренными службами и "угрозы для соседних блоков и зданий нет".
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Ozon, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье

Ozon: блок склада в Подольске, где произошел пожар, не эксплуатировался

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТушение пожара в нежилом здании в Подольске
Тушение пожара в нежилом здании в Подольске - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Тушение пожара в нежилом здании в Подольске
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Блок склада Ozon, расположенный в Подмосковье, где произошел пожар, не эксплуатировался, там не хранились товары, при этом угрозы для других блоков нет, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
Ранее в воскресенье в региональном главке МЧС РФ заявили агентству, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске. Уточнялось, что горит продукция в коробках на стеллажах. Позднее сообщалось, что возгорание локализовано на 500 "квадратах".
«
"Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно (деревня в городском округе Подольск – ред.). Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился", - сообщили в компании.
Там также подчеркнули, что пожар был локализован экстренными службами и "угрозы для соседних блоков и зданий нет".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПодольскOzonМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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