https://ria.ru/20230820/pozhar-1891104126.html

Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье

Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2023

Ozon раскрыл подробности пожара на складе в Подмосковье

Блок склада Ozon, расположенный в Подмосковье, где произошел пожар, не эксплуатировался, там не хранились товары, при этом угрозы для других блоков нет,... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:52

2023-08-20T11:52

2023-08-20T11:52

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

ozon

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Блок склада Ozon, расположенный в Подмосковье, где произошел пожар, не эксплуатировался, там не хранились товары, при этом угрозы для других блоков нет, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. Ранее в воскресенье в региональном главке МЧС РФ заявили агентству, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске. Уточнялось, что горит продукция в коробках на стеллажах. Позднее сообщалось, что возгорание локализовано на 500 "квадратах". "Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно (деревня в городском округе Подольск – ред.). Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился", - сообщили в компании. Там также подчеркнули, что пожар был локализован экстренными службами и "угрозы для соседних блоков и зданий нет".

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

московская область (подмосковье)

подольск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)