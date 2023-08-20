https://ria.ru/20230820/pozhar-1891102554.html
В станице на Кубани загорелся склад
В станице на Кубани загорелся склад - РИА Новости, 20.08.2023
В станице на Кубани загорелся склад
Возгорание склада на площади 200 квадратных метров произошло в станице Старокорсунская, расположенной неподалеку от Краснодара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:33
2023-08-20T11:33
2023-08-20T12:58
происшествия
краснодар
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Возгорание склада на площади 200 квадратных метров произошло в станице Старокорсунская, расположенной неподалеку от Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Первые пожарные подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск). "В 10.39 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание склада (на площади - ред.) 200 квадратных метров", - сказано в сообщении. На месте для тушения огня привлечены 62 спасателя, работают 22 единицы техники. "В 11.16 локализация пожара", - позже сообщило МЧС."12.02 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении краевого МЧС.Там же уточнили, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В станице на Кубани загорелся склад
Склад загорелся на площади 200 "квадратов" в станице Старокорсунская на Кубани
СОЧИ, 20 авг - РИА Новости.
Возгорание склада на площади 200 квадратных метров произошло в станице Старокорсунская, расположенной неподалеку от Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Первые пожарные подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск).
«
"В 10.39 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание склада (на площади - ред.) 200 квадратных метров", - сказано в сообщении.
На месте для тушения огня привлечены 62 спасателя, работают 22 единицы техники.
"В 11.16 локализация пожара", - позже сообщило МЧС.
"12.02 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении краевого МЧС.
Там же уточнили, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.
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