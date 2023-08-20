https://ria.ru/20230820/pozhar-1891102554.html

В станице на Кубани загорелся склад

В станице на Кубани загорелся склад - РИА Новости, 20.08.2023

В станице на Кубани загорелся склад

Возгорание склада на площади 200 квадратных метров произошло в станице Старокорсунская, расположенной неподалеку от Краснодара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:33

2023-08-20T11:33

2023-08-20T12:58

происшествия

краснодар

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Возгорание склада на площади 200 квадратных метров произошло в станице Старокорсунская, расположенной неподалеку от Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Первые пожарные подразделения отправились на место ЧП в 10.33 (совпадает с мск). "В 10.39 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание склада (на площади - ред.) 200 квадратных метров", - сказано в сообщении. На месте для тушения огня привлечены 62 спасателя, работают 22 единицы техники. "В 11.16 локализация пожара", - позже сообщило МЧС."12.02 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении краевого МЧС.Там же уточнили, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности действует на территории Краснодарского края до 21 августа.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)