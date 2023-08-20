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Пожар на складе Ozon в Подольске локализовали - РИА Новости, 20.08.2023
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11:29 20.08.2023 (обновлено: 12:54 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891101460.html
Пожар на складе Ozon в Подольске локализовали
Пожар на складе Ozon в Подольске локализовали - РИА Новости, 20.08.2023
Пожар на складе Ozon в Подольске локализовали
Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:29
2023-08-20T12:54
происшествия
подольск
ozon
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."11.22 локализация на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что продукция в коробках на стеллажах склада Ozon горит на площади 375 квадратных метров.
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подольск
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происшествия, подольск, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Ozon, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе Ozon в Подольске локализовали

В подмосковном Подольске локализовали пожар на складе Ozon

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТушение пожара в нежилом здании в Подольске
Тушение пожара в нежилом здании в Подольске - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Тушение пожара в нежилом здании в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализован на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"11.22 локализация на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что продукция в коробках на стеллажах склада Ozon горит на площади 375 квадратных метров.
Сотрудники МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияПодольскOzonМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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