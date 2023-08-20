https://ria.ru/20230820/pozhar-1891095879.html
На складе Ozon в Подольске произошел пожар
На складе Ozon в Подольске произошел пожар - РИА Новости, 20.08.2023
На складе Ozon в Подольске произошел пожар
Пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:26
2023-08-20T10:26
2023-08-20T11:21
происшествия
подольск
ozon
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "20 августа в 8:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошел в 6-этажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников... Происходит открытое горение на площади 375 квадратных метров, горит продукция в коробках на стеллажах", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.Добавляется, что к тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" измерят предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
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происшествия, подольск, ozon, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Ozon, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
На складе Ozon в Подольске произошел пожар
В Подольске на складе Ozon возник пожар площадью 375 квадратных метров