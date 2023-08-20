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На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар - РИА Новости, 20.08.2023
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00:31 20.08.2023 (обновлено: 11:18 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/pozhar-1891071941.html
На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар
На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар - РИА Новости, 20.08.2023
На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на мусорном полигоне на юго-западе города, никто не пострадал. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T00:31
2023-08-20T11:18
происшествия
белгород
валентин демидов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на мусорном полигоне на юго-западе города, никто не пострадал. "По предварительным данным, произошло самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода... Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", - написал Демидов. Как уточнил мэр, на месте происшествия работают спасатели, направлена инженерная техника.
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происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар

Мэр Белгорода: на юго-западе города горит мусорный полигон, никто не пострадал

© Фото : Демидов/TelegramСамовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода
Самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Демидов/Telegram
Самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на мусорном полигоне на юго-западе города, никто не пострадал.
"По предварительным данным, произошло самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода... Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", - написал Демидов.
Как уточнил мэр, на месте происшествия работают спасатели, направлена инженерная техника.
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