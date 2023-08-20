https://ria.ru/20230820/pozhar-1891071941.html

На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар

На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар - РИА Новости, 20.08.2023

На мусорном полигоне в Белгороде произошел пожар

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на мусорном полигоне на юго-западе города, никто не пострадал. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T00:31

2023-08-20T00:31

2023-08-20T11:18

происшествия

белгород

валентин демидов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891100087_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_576eb1b27a900aac4e53d371b057f38d.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем телеграм-канале сообщил о пожаре на мусорном полигоне на юго-западе города, никто не пострадал. "По предварительным данным, произошло самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода... Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", - написал Демидов. Как уточнил мэр, на месте происшествия работают спасатели, направлена инженерная техника.

https://ria.ru/20230819/les-1891026581.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, валентин демидов