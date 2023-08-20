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Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником - РИА Новости, 20.08.2023
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12:45 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/pozdravlenie-1891109179.html
Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником
Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником - РИА Новости, 20.08.2023
Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником
Председатель правительства РФ Михаил Миушстин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив важность этой... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T12:45
2023-08-20T12:45
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Миушстин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив важность этой составляющей отечественного транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина. В воскресенье отмечается День Воздушного флота России. "Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Воздушный флот является важнейшей составляющей отечественного транспортного комплекса. Благодаря вам обеспечивается территориальная связанность страны, рост экономики, благополучие миллионов граждан. Современная авиация - надёжный и удобный способ передвижения, позволяющий быстро преодолевать огромные расстояния, своевременно добираться до пункта назначения. А также перевозить различные грузы, в том числе в труднодоступные и отдалённые регионы нашей страны", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что работа в авиакомплексе имеет огромное значение для общества. Работники воздушного флота принимают участие в борьбе с лесными пожарами, проводят аварийно-спасательные работы и оказывают экстренную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на внешние санкционные ограничения, продолжил премьер, российский авиакомплекс продолжает развиваться, расширяется маршрутная сеть полетов, модернизируется технический парк и внедряются перспективные технологии аэронавигационного обслуживания. Работа отрасли важна для обеспечения безопасности полетов и своевременной доставки пассажиров и грузов, а также для развития авиационной индустрии в целом. "В этот праздничный день хочу выразить особую признательность ветеранам отрасли, которые передают опыт молодым специалистам и являются примером преданности призванию. Желаю работникам воздушного транспорта новых успехов и достижений. Удачи, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил Миушстин.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником

Мишустин назвал воздушный флот важнейшей составляющая транспортного комплекса

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Миушстин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив важность этой составляющей отечественного транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина.
В воскресенье отмечается День Воздушного флота России.
«
"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Воздушный флот является важнейшей составляющей отечественного транспортного комплекса. Благодаря вам обеспечивается территориальная связанность страны, рост экономики, благополучие миллионов граждан. Современная авиация - надёжный и удобный способ передвижения, позволяющий быстро преодолевать огромные расстояния, своевременно добираться до пункта назначения. А также перевозить различные грузы, в том числе в труднодоступные и отдалённые регионы нашей страны", - говорится в сообщении.
Мишустин подчеркнул, что работа в авиакомплексе имеет огромное значение для общества. Работники воздушного флота принимают участие в борьбе с лесными пожарами, проводят аварийно-спасательные работы и оказывают экстренную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях.
Несмотря на внешние санкционные ограничения, продолжил премьер, российский авиакомплекс продолжает развиваться, расширяется маршрутная сеть полетов, модернизируется технический парк и внедряются перспективные технологии аэронавигационного обслуживания. Работа отрасли важна для обеспечения безопасности полетов и своевременной доставки пассажиров и грузов, а также для развития авиационной индустрии в целом.
«
"В этот праздничный день хочу выразить особую признательность ветеранам отрасли, которые передают опыт молодым специалистам и являются примером преданности призванию. Желаю работникам воздушного транспорта новых успехов и достижений. Удачи, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил Миушстин.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и пассажирский самолет МС-21-300 участвуют в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
День Воздушного Флота России
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РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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