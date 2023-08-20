Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с праздником
Мишустин назвал воздушный флот важнейшей составляющая транспортного комплекса
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Миушстин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив важность этой составляющей отечественного транспортного комплекса, сообщается на сайте кабмина.
В воскресенье отмечается День Воздушного флота России.
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"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Воздушный флот является важнейшей составляющей отечественного транспортного комплекса. Благодаря вам обеспечивается территориальная связанность страны, рост экономики, благополучие миллионов граждан. Современная авиация - надёжный и удобный способ передвижения, позволяющий быстро преодолевать огромные расстояния, своевременно добираться до пункта назначения. А также перевозить различные грузы, в том числе в труднодоступные и отдалённые регионы нашей страны", - говорится в сообщении.
Мишустин подчеркнул, что работа в авиакомплексе имеет огромное значение для общества. Работники воздушного флота принимают участие в борьбе с лесными пожарами, проводят аварийно-спасательные работы и оказывают экстренную медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях.
Несмотря на внешние санкционные ограничения, продолжил премьер, российский авиакомплекс продолжает развиваться, расширяется маршрутная сеть полетов, модернизируется технический парк и внедряются перспективные технологии аэронавигационного обслуживания. Работа отрасли важна для обеспечения безопасности полетов и своевременной доставки пассажиров и грузов, а также для развития авиационной индустрии в целом.
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"В этот праздничный день хочу выразить особую признательность ветеранам отрасли, которые передают опыт молодым специалистам и являются примером преданности призванию. Желаю работникам воздушного транспорта новых успехов и достижений. Удачи, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - заключил Миушстин.