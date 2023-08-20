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В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 20.08.2023 (обновлено: 12:25 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/povrezhdenie-1891098515.html
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.08.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:02
2023-08-20T12:25
специальная военная операция на украине
херсон
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. О том, что в накануне ночью и утром Херсоне гремели взрывы, писали украинские СМИ. По словам Прокудина, было попадание в "объект критической инфраструктуры и территорию завода". Никаких подробностей он не приводит.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории региона, ВСУ удерживают районы на правом береге Днепра, включая областной центр.
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херсон, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
О том, что в накануне ночью и утром Херсоне гремели взрывы, писали украинские СМИ. По словам Прокудина, было попадание в "объект критической инфраструктуры и территорию завода". Никаких подробностей он не приводит.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории региона, ВСУ удерживают районы на правом береге Днепра, включая областной центр.
Пожарные на месте удара в Чернигове - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраина
 
 
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