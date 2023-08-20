https://ria.ru/20230820/povrezhdenie-1891098515.html

В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.08.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры

Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:02

2023-08-20T11:02

2023-08-20T12:25

специальная военная операция на украине

херсон

украина

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. О том, что в накануне ночью и утром Херсоне гремели взрывы, писали украинские СМИ. По словам Прокудина, было попадание в "объект критической инфраструктуры и территорию завода". Никаких подробностей он не приводит.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории региона, ВСУ удерживают районы на правом береге Днепра, включая областной центр.

https://ria.ru/20230819/chernigov-1891012675.html

херсон

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херсон, украина