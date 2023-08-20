https://ria.ru/20230820/povrezhdenie-1891098515.html
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.08.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:02
2023-08-20T11:02
2023-08-20T12:25
специальная военная операция на украине
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. О том, что в накануне ночью и утром Херсоне гремели взрывы, писали украинские СМИ. По словам Прокудина, было попадание в "объект критической инфраструктуры и территорию завода". Никаких подробностей он не приводит.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории региона, ВСУ удерживают районы на правом береге Днепра, включая областной центр.
https://ria.ru/20230819/chernigov-1891012675.html
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_a81e7fbe14081914782aa6292d03f5e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина
В подконтрольном Киеву Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры
Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне