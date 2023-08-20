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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 20.08.2023
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09:58 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/pogoda-1891093774.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 20.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Ливни, грозы, порывистый ветер и до плюс 25 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:58
2023-08-20T09:58
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ливни, грозы, порывистый ветер и до плюс 25 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием холодного атмосферного фронта, вдоль которого соберутся разрозненные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ливневого характера, гроза. Ветер юго-западный, с разворотом к исходу дня на северные румбы, четыре-девять метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в столице ожидается плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье - от плюс 21 на севере до плюс 26 на юге. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, москва, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются ливни, грозы и до плюс 25

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ливни, грозы, порывистый ветер и до плюс 25 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием холодного атмосферного фронта, вдоль которого соберутся разрозненные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь ливневого характера, гроза. Ветер юго-западный, с разворотом к исходу дня на северные румбы, четыре-девять метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в столице ожидается плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье - от плюс 21 на севере до плюс 26 на юге. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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