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В воскресенье в Москве пройдут дожди, грозы, град и порывистый ветер - РИА Новости, 20.08.2023
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06:58 20.08.2023 (обновлено: 06:59 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/pogoda-1891082114.html
В воскресенье в Москве пройдут дожди, грозы, град и порывистый ветер
В воскресенье в Москве пройдут дожди, грозы, град и порывистый ветер - РИА Новости, 20.08.2023
В воскресенье в Москве пройдут дожди, грозы, град и порывистый ветер
Дожди, местами ливни, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T06:58
2023-08-20T06:59
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дожди, местами ливни, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 20 августа по Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В воскресенье в Москве пройдут дожди, грозы, град и порывистый ветер

МЧС: в воскресенье в Москве пройдут дожди, грозы, град и порывистый ветер

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Дожди, местами ливни, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 20 августа по Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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