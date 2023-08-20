В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков
Синоптик Леус: в Москве выпало 55 процентов месячной нормы осадков
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье выпало 43 миллиметра осадков или больше половины от месячной нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня без дождей обошлось лишь на крайнем севере Подмосковья, на остальной территории дожди, но очень разной интенсивности, были отмечены. В Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день выпало 43 миллиметра осадков - это больше половины, 55%, от месячной нормы августа", - рассказал Леус.
Он отметил, что прошедшие до этого 19 дней месяца принесли всего 12 миллиметров дождя - 15% от положенного за август. На других метеостанциях столицы выпало от 1 миллиметра во Внуково до 19 миллиметров в Тушино.
"В Подмосковье тройка лидеров такова: Железнодорожный - 24 миллиметра, Электроугли - 29 миллиметров, и на первом месте Ново-Иерусалим, там в осадкомеры метеорологов попало 36 миллиметров небесной влаги - это 54% от нормы августа", - рассказал синоптик.
Метеоролог добавил, что в понедельник днем в регионе существенных осадков не ожидается.