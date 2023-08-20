https://ria.ru/20230820/osadki-1891167215.html

В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков

В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2023

В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков

В Москве в воскресенье выпало 43 миллиметра осадков или больше половины от месячной нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T22:21

2023-08-20T22:21

2023-08-20T22:52

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общество

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центр "фобос"

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье выпало 43 миллиметра осадков или больше половины от месячной нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня без дождей обошлось лишь на крайнем севере Подмосковья, на остальной территории дожди, но очень разной интенсивности, были отмечены. В Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день выпало 43 миллиметра осадков - это больше половины, 55%, от месячной нормы августа", - рассказал Леус.Он отметил, что прошедшие до этого 19 дней месяца принесли всего 12 миллиметров дождя - 15% от положенного за август. На других метеостанциях столицы выпало от 1 миллиметра во Внуково до 19 миллиметров в Тушино."В Подмосковье тройка лидеров такова: Железнодорожный - 24 миллиметра, Электроугли - 29 миллиметров, и на первом месте Ново-Иерусалим, там в осадкомеры метеорологов попало 36 миллиметров небесной влаги - это 54% от нормы августа", - рассказал синоптик.Метеоролог добавил, что в понедельник днем в регионе существенных осадков не ожидается.

https://ria.ru/20230820/moskva-1891137303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"