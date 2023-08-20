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В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2023
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22:21 20.08.2023 (обновлено: 22:52 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/osadki-1891167215.html
В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков
В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2023
В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков
В Москве в воскресенье выпало 43 миллиметра осадков или больше половины от месячной нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T22:21
2023-08-20T22:52
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье выпало 43 миллиметра осадков или больше половины от месячной нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня без дождей обошлось лишь на крайнем севере Подмосковья, на остальной территории дожди, но очень разной интенсивности, были отмечены. В Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день выпало 43 миллиметра осадков - это больше половины, 55%, от месячной нормы августа", - рассказал Леус.Он отметил, что прошедшие до этого 19 дней месяца принесли всего 12 миллиметров дождя - 15% от положенного за август. На других метеостанциях столицы выпало от 1 миллиметра во Внуково до 19 миллиметров в Тушино."В Подмосковье тройка лидеров такова: Железнодорожный - 24 миллиметра, Электроугли - 29 миллиметров, и на первом месте Ново-Иерусалим, там в осадкомеры метеорологов попало 36 миллиметров небесной влаги - это 54% от нормы августа", - рассказал синоптик.Метеоролог добавил, что в понедельник днем в регионе существенных осадков не ожидается.
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
В Москве в воскресенье выпало больше половины месячной нормы осадков

Синоптик Леус: в Москве выпало 55 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве в воскресенье выпало 43 миллиметра осадков или больше половины от месячной нормы августа, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня без дождей обошлось лишь на крайнем севере Подмосковья, на остальной территории дожди, но очень разной интенсивности, были отмечены. В Москве, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день выпало 43 миллиметра осадков - это больше половины, 55%, от месячной нормы августа", - рассказал Леус.
Он отметил, что прошедшие до этого 19 дней месяца принесли всего 12 миллиметров дождя - 15% от положенного за август. На других метеостанциях столицы выпало от 1 миллиметра во Внуково до 19 миллиметров в Тушино.
"В Подмосковье тройка лидеров такова: Железнодорожный - 24 миллиметра, Электроугли - 29 миллиметров, и на первом месте Ново-Иерусалим, там в осадкомеры метеорологов попало 36 миллиметров небесной влаги - это 54% от нормы августа", - рассказал синоптик.
Метеоролог добавил, что в понедельник днем в регионе существенных осадков не ожидается.
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