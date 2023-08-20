https://ria.ru/20230820/osadki-1891137568.html

На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков

На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2023

На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы за час выпало больше 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:54

2023-08-20T16:54

2023-08-20T17:20

москва

погода

общество

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В некоторых районах Москвы за час выпало больше 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. <…> Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО — 33 миллиметра, САО — 30 миллиметров, СЗАО — 30 миллиметров", — говорится в публикации.Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, уточнили в ведомстве."Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", — добавили там.Сегодня на Москву обрушились сильные ливни. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град.

https://ria.ru/20230820/moskva-1891133553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кратковременный ливень в Москве Скоротечные интенсивные ливни принесли в Москву около одной трети от месячной нормы осадков, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. 2023-08-20T16:54 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, погода, общество