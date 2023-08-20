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На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2023
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16:54 20.08.2023 (обновлено: 17:20 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/osadki-1891137568.html
На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков
На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 20.08.2023
На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков
В некоторых районах Москвы за час выпало больше 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:54
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москва
погода
общество
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В некоторых районах Москвы за час выпало больше 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. &lt;…&gt; Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО — 33 миллиметра, САО — 30 миллиметров, СЗАО — 30 миллиметров", — говорится в публикации.Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, уточнили в ведомстве."Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", — добавили там.Сегодня на Москву обрушились сильные ливни. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град.
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Кратковременный ливень в Москве
Скоротечные интенсивные ливни принесли в Москву около одной трети от месячной нормы осадков, вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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москва, погода, общество
Москва, Погода, Общество
На севере Москвы выпало свыше 40 процентов месячной нормы осадков

На севере Москвы менее чем за час выпало более 40% месячной нормы осадков

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В некоторых районах Москвы за час выпало больше 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. <…> Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО — 33 миллиметра, САО — 30 миллиметров, СЗАО — 30 миллиметров", — говорится в публикации.
Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, уточнили в ведомстве.
"Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника", — добавили там.
Сегодня на Москву обрушились сильные ливни. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, в некоторых районах прошел град.
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