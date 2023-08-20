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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки - РИА Новости, 20.08.2023

ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки

Украинские войска ранним утром в воскресенье выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T06:07

2023-08-20T06:07

2023-08-20T07:07

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

россия

донецк

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска ранним утром в воскресенье выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Представительство также сообщило, что украинские войска с 05.15 по 06.45 выпустили еще 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891079923.html

макеевка

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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия, донецк, нато