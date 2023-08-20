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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 20.08.2023 (обновлено: 07:07 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/obstrely-1891081117.html
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки - РИА Новости, 20.08.2023
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки
Украинские войска ранним утром в воскресенье выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T06:07
2023-08-20T07:07
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
россия
донецк
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска ранним утром в воскресенье выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Представительство также сообщило, что украинские войска с 05.15 по 06.45 выпустили еще 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230820/spetsoperatsiya-1891079923.html
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия, россия, донецк, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Россия, Донецк, НАТО
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки

СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в результате обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска ранним утром в воскресенье выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Представительство также сообщило, что украинские войска с 05.15 по 06.45 выпустили еще 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествияРоссияДонецкНАТО
 
 
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