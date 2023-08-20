ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска ранним утром в воскресенье выпустили два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.45 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Представительство также сообщило, что украинские войска с 05.15 по 06.45 выпустили еще 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.