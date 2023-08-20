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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами - РИА Новости, 20.08.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами
Украинские войска в 02.25 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T02:35
2023-08-20T02:35
2023-08-20T03:22
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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Украинские войска в 02.25 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 02.25 — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Уточняется, что в 02.30 Украина вновь открыла огонь по этому району города, применив три снаряда калибром 155 миллиметров А в 02.40 — еще один кассетный боеприпас.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230820/snaryady-1891071802.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, НАТО, Украина
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка кассетными боеприпасами
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Киевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости.
Украинские войска в 02.25 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале
представительства ДНР в СЦКК.
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 02.25 — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
Уточняется, что в 02.30 Украина вновь открыла огонь по этому району города, применив три снаряда калибром 155 миллиметров А в 02.40 — еще один кассетный боеприпас.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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