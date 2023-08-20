https://ria.ru/20230820/obstrely-1891072053.html
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.08.2023
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 104 различных боеприпаса, сообщило в своем... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T00:33
2023-08-20T00:33
2023-08-20T00:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 104 различных боеприпаса, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На светлодарском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметра", - говорится в заявлении. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Луганское, Горловка, Зайцево, Гольмовский, Донецк и Макеевка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов два человека получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела.
https://ria.ru/20230819/svo-1891057306.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР