https://ria.ru/20230820/obstrel-1891162929.html

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов - РИА Новости, 20.08.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов

Украинские войска за шесть часов в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, семь снарядов калибра... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:32

2023-08-20T21:32

2023-08-20T21:32

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за шесть часов в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, семь снарядов калибра 152 миллиметра, а также четыре кассетных снаряда "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что Горловку также обстреляли в 17.30 тремя снарядами этого же калибра. С 17.40 до 20.25 Донецк обстреляли 14 "натовскими" снарядами и четырьмя кассетных снаряда "натовского" калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, сцкк, нато, донецк