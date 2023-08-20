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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/obstrel-1891162929.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов - РИА Новости, 20.08.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов
Украинские войска за шесть часов в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, семь снарядов калибра... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:32
2023-08-20T21:32
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
нато
донецк
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за шесть часов в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, семь снарядов калибра 152 миллиметра, а также четыре кассетных снаряда "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что Горловку также обстреляли в 17.30 тремя снарядами этого же калибра. С 17.40 до 20.25 Донецк обстреляли 14 "натовскими" снарядами и четырьмя кассетных снаряда "натовского" калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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горловка, украина, сцкк, нато, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО, Донецк
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов за шесть часов

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за шесть часов в воскресенье обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, семь снарядов калибра 152 миллиметра, а также четыре кассетных снаряда "натовского" калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что Горловку также обстреляли в 17.30 тремя снарядами этого же калибра.
С 17.40 до 20.25 Донецк обстреляли 14 "натовскими" снарядами и четырьмя кассетных снаряда "натовского" калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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