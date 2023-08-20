https://ria.ru/20230820/obstrel-1891141223.html

При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина

При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина - РИА Новости, 20.08.2023

При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина

Жительница села Ольгинка получила ранения в результате обстрела ВСУ, сообщила администрация города Волноваха. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T17:35

2023-08-20T17:35

2023-08-20T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Жительница села Ольгинка получила ранения в результате обстрела ВСУ, сообщила администрация города Волноваха. "Сегодня, 20.08.2023, вследствие обстрела села Ольгинка, ранения получила женщина 1971 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ЦГБ города Докучаевск", - сообщила диспетчерская служба Волновахи в своём телеграмм-канале. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, в результате которого один человек погиб, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

волноваха

донецкая народная республика

ясиноватая

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в мире, волноваха, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк