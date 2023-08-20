https://ria.ru/20230820/obstrel-1891141223.html
При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина
При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина - РИА Новости, 20.08.2023
При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина
Жительница села Ольгинка получила ранения в результате обстрела ВСУ, сообщила администрация города Волноваха. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:35
2023-08-20T17:35
2023-08-20T17:35
специальная военная операция на украине
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волноваха
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Жительница села Ольгинка получила ранения в результате обстрела ВСУ, сообщила администрация города Волноваха. "Сегодня, 20.08.2023, вследствие обстрела села Ольгинка, ранения получила женщина 1971 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ЦГБ города Докучаевск", - сообщила диспетчерская служба Волновахи в своём телеграмм-канале. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили об обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, в результате которого один человек погиб, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, СЦКК
При обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина
СЦЦК ДНР: при обстреле ВСУ села Ольгинка пострадала женщина