https://ria.ru/20230820/obstrel-1891125534.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 20.08.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:13
2023-08-20T15:13
2023-08-20T15:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 14.28 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 14.33 район был обстрелян еще восемью ракетами. Согласно представительству, ВСУ также обстреляли Ясиноватский район в 13.55, по нему выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Столько же снарядов было выпущено по Донецку в 10.55. С 12.15 по 13.20 обстрелам подверглись Гольмовский и Озеряновка, по первому населенному пункту выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра, по второму - четыре. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району